Karola und Klaus Benke übergaben das Herz an Landrat Wolfgang Blasig. © Foto: A. Trunschke

Pia Rückert

Bad Belzig Die Handarbeitsgruppe aus Bad Belzig kann nicht nur Stricken und Häkeln. Regelmäßig sind vor allem Karola und Klaus Benke auf Märkten und Veranstaltungen in der Region unterwegs, um die handwerklichen Ergebnisse zu präsentierten und natürlich auch anzubieten. Neben Topflappen und Deckchen gibt es Socken, Mützen, Schals, Babybekleidung und vieles andere aus Wolle zu kaufen. Auch kleine Puppenmuttis kommen auf ihre Kosten. Etwas ganz besonderes entstand zum diesjährigen Altstadtsommer.

„Wir wollten zum 20. Altstadtsommer wieder eine Aktion ins Leben rufen und durchführen. Lange habe ich gegrübelt, bis mir ´Ein Herz für Bad Belzig´ einfiel“, erzählt Karola Benke. Dieses sollte mit vielen bunten Pompons gefüllt werden. Gemeinsam mit Ehemann Klaus wurde dann überlegt, wie es gestaltet werden könnte. Wir kamen zu dem Schluss: „Wir brauchen Hilfe“. Im März sprachen beide mit Ingo Kampf, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Bad Belzig. Der kümmerte sich um das Brett und auch darum, wo es bearbeitet wird. Das geschah in der Ergotherapie des Johanniter-Gesundheitszentrums für Sozialpsychiatrie Treuenbrietzen, in der seine Frau Andrea tätig ist. Es war gar nicht so einfach, denn irgendwie mussten die Pompons befestigt werden. Also musste das gesamte Herz mit kleinen Löchern versehen werden, damit die Wollenden mit der Häkelnadel hindurch gezogen werden konnten. Im Juli hatten Benkes die fertigen Rohlinge. Zum 20. Altstadtfest begannen Karola und Klaus Benke mit Besuchern des Stadtfestes das Herz zu gestalten. Zirka 50 Personen beteiligten sich. Den Rest erledigten die Damen der Handarbeitsgruppe.

Auf der Veranstaltung zum Masterplan, den Verwaltungsumzug nach Beelitz betreffend, wurde das Herz an den Landrat übergeben. Ein deutliches Zeichen – die Bürger haben ein Herz für Bad Belzig und es soll genau dort weiter schlagen.