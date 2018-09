Schau mal was da piept

Silvia Passow

Falkensee Was für kräftige Farbenspiele, leuchtendes Rot, tiefes Blau, quietschgrün, die Federkleider von Vögeln wirken immer frisch, wie gerade aufgetragene Farbe. Munter hüpfen die kleinen Kerlchen,(sicher auch Weibchen oder besser Hahn und Henne, durch die Volieren. Scheu kennen sie nicht, Bewunderer kommen ihnen gerade recht.

Einmal im Jahr lädt die Vereinigung für Ziergeflügel und Exoten in Falkensee (VZE e.V.) zu einem Wochenende rund um die bunten Vögel ein. Interessant besonders für Züchter und Vogelfreunde, sie treffen sich hier, tauschen sich, geben Erfahrungen weiter. Für Neueinsteiger in Sachen exotische Vögel bietet sich hier die Möglichkeit mit langjährigen Vogelkundigen ins Gespräch zu kommen, Rat einzuholen, aus einem reichen Erfahrungsschatz zu schöpfen. Und natürlich mit Gleichgesinnten zu plaudern. Interessierte Besucher war eingeladen in die Welt aus Farben und Gepiepse, gurren und Papageiengeplapper einzutauchen. Für Kinder gab es ein buntes Programm, Kaffee, Kuchen, frisch gegrilltes halfen gegen den Hunger zwischendurch.

Mittendrin im fröhlichen Durcheinander aus staunenden und wissbegierigen Besuchern steht Vereinsmitglied Peter Seidel (78). Er zieht sofort alle Blicke auf sich, was nicht unbedingt nur an ihm liegt. Kakadu Jacko (46) ist der Grund für die Aufmerksamkeit. Das Tier sitzt auf seiner Schulter, sieht sich von dort um, mustert die Umgebung und beugt sich ab und an vor, die Aufmerksamkeit seines zweibeinigen Freundes suchend. Seidel berät hier Besucher aus ganz Brandenburg, ist gerade im Gespräch mit einem jungen Mann arabischer Herkunft. „Früher war mein Hobby tauchen, geht jetzt leider nicht mehr“, sagt er und weist auf sein rechtes Ohr. Nun hat er sich einen Edelpapageien zugelegt. Er ist hier um wertvolle Tipps zur Hege und Pflege zu bekommen und weil er eine Henne für den neuen Hausgenossen sucht. Sprechen will er seinen bereits vorhandenen Papageien beibringen und lacht. „Mal schauen, wer von uns beiden schneller deutsch lernt.“

Eine Henne hat Seidel nicht für ihn, wohl aber viele Tipps und Ratschläge. Vieles weiß der Mann bereits, man kommt schnell ins Fachsimpeln. Seidel freut sich, Nachwuchs, der wird dringend benötigt. Wie in vielen Vereinen fehlt er auch hier. Rund 150 Vögel wurden am vergangenen Wochenende präsentiert, 56 verschiedene Arten ausgestellt. Von Amazone bis Zebrafink. Auch im nächsten Jahr, wieder im September, wollen die Vereinsmitglieder ihre Türen für Besucher öffnen. Wer sich dem Verein anschließen möchte, findet die Vogelfreunde in der Dallgower Straße 104, auf dem Gelände des Tierheimes.