Im Drogenrausch Unfall verursacht

Herzberg Ein Rentner ist bei einem Unfall auf der B 167 schwer verletzt worden. Ein 70-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 14.10 Uhr von Wulkow in Richtung Herzberg. Als er nach rechts auf den Waldhof Dahte abbiegen wollte, bemerkte das ein hinter ihm Fahrender 24-Jähriger nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Pickup auf. Dabei zog sich der 73 Jahre alte Beifahrer des 70-Jährigen so starke Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus musste. Auch der Unfallverursacher kam leichtverletzt in die Klinik. Offenbar stand er unter Drogeneinfluss. Ein Test reagierte positiv auf Kokain. Im Auto fand sich zudem ein Brett mit Anhaftungen weißen Pulvers.