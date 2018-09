Lager auf altem Militärgelände geht in Flammen auf

Tilman Trebs

Bötzow (MOZ) Ein Brand zwischen Bötzow und Schönwalde hat die Feuerwehren in der Nacht zu Montag in Schach gehalten. Nach Angaben der Polizeidirektion West in Brandenburg/Havel hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil auf dem ehemaligen Militärgelände zwischen beiden Orten ein Schuppen aus Holz und Blech in Flammen aufgegangen war. Nach Polizeiangaben lagerte in dem Schuppen Tierfutter. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brandort gesichert und das Gebäude kontrolliert abbrennen lassen.

Zunächst hatte die Leitstelle die Hennigsdorfer Feuerwehr alarmiert, am Abend dann auch die Schönwalder Kollegen, weil die Hennigsdorfer glaubten, der Brandort liege schon auf Schönwalder Gemarkung. „Letztlich gehörte die Fläche zu Bötzow“, sagte Oberkrämers Gemeindebrandmeister David Ostwald am Montag auf Nachfrage. Deshalb seien schließlich auch die Bötzower Kameraden mit einem Einsatzleitwagen ausgerückt. Ostwalds Angaben zu Folge brannten auf dem Gelände, das von einem Landwirt genutzt wird, Heuballen, die in einem Unterstand lagerten. Die Feuerwehren hätten ihren Einsatz gegen 1.30.Uhr beendet. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. (til)