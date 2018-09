Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost hatten doppelten Grund zum Freuen: Nach dem ersten Saisonsieg in der vierthöchsten deutschen Spielklasse am Sonntag beim ZFC Meuselwitz (3:1) feierte Kapitän Filip Krstic am Montag seinen 30. Geburtstag.

Er lud das Team in der Kabine im Friesenstadion zu einem zünftigen Weißwurst-Frühstück ein – mit alkoholfreiem Hefeweizen versteht sich.

Vom Verein bekam er ein kleines Geschenk. Sven Baethge, Geschäftsführer Sport beim FSV Union, sprach die Hoffnung aus, dass Krstic noch lange dem Verein erhalten bleibt und die junge Mannschaft in der Regionalliga weiter gut führt.