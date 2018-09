Radtour durch die Mecklenburgische Seenplatte

Stephanie Fedders

Fürstenberg Erika Rodewald war nicht zu übersehen in ihrem sportlichen Outfit. Trikot und Hose verrieten, worauf sie am Bahnhof Fürstenberg/Havel wartete: Auf den Start zur Tour de MOZ. Sie schaute sich ein wenig skeptisch um. 20 Minuten, bevor es am Sonnabend um 10 Uhr los gehen sollte, hielt sich die Zahl der Radsportbegeisterten in Grenzen. „Das sieht ja nicht gut aus“, sagte die 78-Jährige, die mit ihrem Mann Bernd aus Berlin angereist war.

Der erste Eindruck täuschte zum Glück. Als Bernd Teichmann, Vorsitzender des Radsportvereins Fürstenberg (RSV) und Gastgeber dieser Tour, das Startsignal gab, schwangen sich dann doch an die 50 Teilnehmer auf die Sättel und machten sich auf den rund 51 Kilometer langen Rundkurs. Begleitet von RSV-Gründer Günter Voitus im Besenwagen, der zusammen mit seiner Frau das Feld betreute und nicht nur mit Getränken helfen konnte.

Die ausgesuchte Strecke – für den RSV war es die 24. Fontanetour – war eine Kombination aus Natur und Kultur und führte größtenteils auf Nebenstraßen und Fahrradwegen durch die Mecklenburgische Seenplatte. Von der Kirchenruine in Altthymen über die historische Schneidemühle in Godendorf bis nach Neuglobsow und dem Stechlinsee gab es vieles zu sehen und zu entdecken. Am Stechlinsee war eine längere Pause mit Programm angesagt. Bernd Teichmann machte kurz vorm Start Lust auf die Naturführung oder den Besuch des Glasmuseums. „Wer will, kann aber auch zum Kaffeetrinken einkehren“, erklärte er. „Oder im Stechlinsee baden gehen“, ergänzte Rolf Töpfer. Der in wenigen Wochen 86 Jahre alte ehemalige Friedensfahrer kam natürlich nicht nach Fürstenberg, um nur gute Tipps zu geben. Seine Kondition ist noch immer bemerkenswert und so trat der Neuglobsower ebenfalls in die Pedale.

Während sich nur wenige Einheimische mit ihrem Zweirad einfanden, gab es viele Teilnehmer, die auch längere Anfahrtswege in Kauf nahmen. Rolf Bornstein gehörte dazu. Der Waldsieversdorfer ging mit einem dreirädrigen Liegefahrrad an den Start, nach „fast zwei Stunden Anfahrt“, erzählte er. Bedenken wegen des Wetters hatte er dann doch schnell ausgeräumt. „Ich hatte heute früh schon ein bisschengegrübelt“, gab er zu.

Aus Hohensaaten im Kreis Märkisch-Oderland reisten Richard Schnabl und seine Lebensgefährtin Gabi Erne an. Sie hatten volles Vertrauen in die Technik und nahmen auf zwei modernen E-Bikes Platz. Damit konnte ihnen der Wind nichts anhaben. „50 Kilometer sind kein Problem“, gab sich Schnabl zuversichtlich.

Ein Blick auf das Teilnehmerfeld verriet: Das waren alles „alte Hasen“, die nicht nur für die Tour de MOZ das Fahrrad aus dem Keller holen. „Wir sind schon zum 15. Mal dabei“, erzählten Erika und Bernd Rodewald stolz. Und die Organisatoren freuten sich, dass das Wetter ihnen keinen Strich durch die Rechnung machte. Bernd Teichmann: „Wir hatten einen Super-Sommer, der musste ja irgendwann zu Ende gehen.“