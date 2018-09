Jubiläumsjahr in Eden endet mit Festival

Aileen Hohnstein

Oranienburg „Das ist doch aber hier eine Obstbausiedlung und keine Wohnbausiedlung, das ist total traurig“, fand ein Mann und hoffte, dass sich in Zukunft die Werte nicht noch weiter von den Ursprüngen entfernen werden. Die Rede ist von Eden, der ältesten noch bestehenden lebensreformerischen Siedlungsgenossenschaft in Oranienburg.

Vor 125 Jahren wurde sie gegründet. Deshalb organisierte der Verein re:form eigens im Jubiläumsjahr ein Festival von Freitag bis Sonntag mit Theater- und Filmvorführungen sowie Ausstellungen von Künstlern, um sich der ursprünglichen Werte der Reformbewegung zu erinnern und diese weiter in die Zukunft zu führen.

Unter anderem ging der Künstler Erik Göngrich am Sonnabend mit einer Gruppe an seinen Schilderskulpturen entlang. 40 Schilder hatte er angefertigt – auf der einen Seite ist eine Zeichnung mit Schlagworten oder Sätzen zu sehen, die zu Diskussionen anregen. Auf der anderen Seite ein dazu passendes Foto aus dem Bilderarchiv von Eden. Wie sehr Göngrichs Konzept aufgeht, sich mittels seiner Kunst mit der Geschichte von Eden auseinanderzusetzen, war an den Reaktionen der Spaziergänger zu sehen, die ihn begleiteten. Immer wieder wurde sich darüber ausgetauscht, was war und wie es weitergehen könnte.

Damit haben sich 14 Studierende der Technischen Universität Berlin beschäftigt. Sie hatten im Mai zehn Tage in Eden gewohnt und so aus erster Hand erfahren, was die Bewohner und Genossenschaftsmitglieder bewegt und was sie sich wünschen.

Für ihre Projekte haben die Architekturstudierenden sich überlegt, wie die ursprünglichen Werte von Eden in moderne Formen übertragen werden könnten. Herausgekommen sind fünf Arbeiten und Modelle, die sie an den drei Festivaltagen in einer Ausstellung präsentierten und interessierten Besuchern erklärten. So kommt in unterschiedlicher Form in fast allen Ideen vor, dass es wieder einen zentralen Treffpunkt in Eden geben müsste, zum Beispiel in der heute zum Teil leerstehenden Mosterei. „Am Anfang hatte ich einen ganz falschen Eindruck von Eden. Ich dachte, hier ist nichts los, weil man niemanden sieht. Dabei gibt es so viele Vereine und Künstler, die sich aber ins Private zurückziehen, weil es keinen öffentlichen Raum für sie gibt“, erzählt Flavia Biianu. Die fünf Modelle wurden am Mittwoch vor dem Festival auch dem Genossenschaftsvorstand vorgestellt, der sich mit Interesse damit auseinandergesetzt hat.

Das war das Ansinnen von Karin Kasböck, als sie mit ihren Vereinskollegen das Festival ins Leben rief: „Wir wollten Denkansätze liefern, die hier zu Veränderungen führen.“ Seit drei Jahren lebt die Künstlerin mit ihrer Familie mit Eden. Mittlerweile sei aber der Geist von Eden kaum noch zu finden. Was bedeuten heute noch die Begriffe Lebens-, Boden- und Wirtschaftsreform? Eine ganze Menge, findet Karin Kasböck. Denn 125 Jahre nach Gründung von Eden sind die Ideen von damals immer noch aktuell – auch heute suchten die Menschen nach alternativen Ernährungs- und Lebensformen.

Doch sei Eden seit Jahren im Stillstand gefangen. „Es ist, als ob sich Eden in einem Vakuum befindet zwischen Vergangenheit und Zukunft“, sagte Karin Kasböck. Der Austausch mit Künstlern, Wissenschaftlern und externen Gästen habe wieder Bewegung in die Siedlung Eden gebracht.