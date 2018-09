Vizedirektor von Berliner Gedenkstätte beurlaubt

dpa

Berlin (dpa) Nach Vorwürfen sexueller Belästigung von Frauen ist der stellvertretende Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Dies habe Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe entschieden, teilte ein Sprecher am Montag mit. Der Stiftungsrat kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen, um die Vorwürfe zu bewerten.

In einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatten mehrere Mitarbeiterinnen, Volontärinnen und Praktikantinnen, die zwischen 2011 und 2018 in der Gedenkstätte beschäftigt waren, der dortigen „Führungsetage“ sexistisches Verhalten vorgeworfen.

In dem Brief vom 8. Juni 2018 formulierten sie Anschuldigungen über „erschreckende Regelhaftigkeit übergriffiger Verhaltensmuster“. Zuerst hatten der Sender RBB und die „Berliner Zeitung“ berichtet. Aus Furcht vor beruflichen Nachteilen nannten die Betroffenen in dem Brief, der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ihre Namen nicht.

Der beurlaubte Mitarbeiter war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In einer früheren Stellungnahme hatte die Gedenkstätte aber mitgeteilt, sein Anwalt habe Fehlverhalten und Mangel an Sensibilität eingeräumt. Die Gedenkstätte bezog sich dabei auf RBB-Informationen. Zugleich sei betont worden, das fehlerhafte Verhalten sei abgestellt worden, nachdem der Mitarbeiter vor gut zwei Jahren vom Direktor der Gedenkstätte darauf angesprochen worden sei.

„Wenn es Kritik gibt, dann gehört diese auf den Tisch“, teilte Gedenkstätten-Direktor Knabe am Montag mit. Die Präsidentin der ersten frei gewählten und zugleich letzten DDR-Volkskammer, Sabine Bergmann-Pohl, sei mit einer Befragung der Mitarbeiterinnen der Gedenkstätte beauftragt worden. Diese könnten sich äußern, ob sie sich bei der Arbeit sexuell belästigt fühlten. Daraus soll ein Bericht entstehen, der auch Schlussfolgerungen für ein respektvolles Zusammenarbeiten von Männern und Frauen enthalten soll. Darüber hinaus soll es Schulungen für Mitarbeiter geben.

In dem Brief beschreiben die Frauen verbale Belästigungen mit sexuellem Charakter, „Berichte über private Aktivitäten wie Puff und Swinger-Club“, „enge, fast intime körperliche Nähe und Berührung wie Streichen über die Arme, enge Umarmungen“, aufdringliche Einladungen, nächtliche SMS sowie Mobbing.

Er habe bereits im März 2016 ein Personalgespräch mit seinem Stellvertreter geführt und „mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen“ gedroht, teilte Knabe weiter mit. Nach einem neuerlichen Hinweis habe er im Juni dieses Jahres Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Ermittlungen waren im August eingestellt worden - mangels Tatverdacht.

Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ging aus dem früheren zentralen Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit hervor. Sie soll an politische Willkür und Unrecht erinnern. Die Einrichtung wird von Bund und Land finanziert.