Vierbeiner beweisen Nervenstärke in Zehdenick

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Hundesportler aus Berlin und Brandenburg nahmen am Wochenende an der Landesmeisterschaft der Schutz- und Gebrauchshunde in Zehdenick teil. „Es sind vor allem belgische und deutsche Schäferhunde, Dobermänner und Rottweiler, die an den Start gehen“, erklärt der erste Vorsitzende des Zehdenicker Vereins, Robert Löchel. Besonders stolz ist er, dass sein Verein zum dritten Mal den Zuschlag für die Organisation der Meisterschaft erhalten hat.

Bis zu 400 Besucher tummelten sich auf dem schön gelegenen Vereinsgelände. Der Verein hatte für ein entsprechendes Ambiente mit Bierbänken und -tischen gesorgt. In drei Disziplinen hatten sich die Hunde bei der Vielseitigkeitsprüfung zu bewähren: Fährte, Gehorsam und Schutzdienst. Bei der Fährtenbarbeit muss der Hund drei Gegenstände aufspüren, die auf einer großen Fläche ausgelegt sind. Bei der Unterordnung achten die Schiedsrichter auf Unbefangenheit, Freifolge, Sitzübung und das Apportieren eines Gegenstandes zum einen auf ebener Erde, zum anderen beim und im Sprung über eine ein Meter hohe Hürde sowie über eine knapp zwei Meter hohe Kletterwand; außerdem wird die „Schussgleichgültigkeit“ getestet: Hund und Hundeführer laufen im Schritt, da fallen Schüsse, die den Hund nicht irritieren dürfen.

Im dritten Teil der Prüfung, dem Schutzdienst – auch „Gehorsam des Hundes in Grenzfällen“ genannt – wird der Hund sehr stark belastet. „Ausgeglichenheit, Nervenstärke und Selbstbewusstsein, gepaart mit unabdingbarem Gehorsam gehören zu den Voraussetzungen“, erläuterte der Hundeexperte.

„Ein Hund, der nicht die Hörzeichen des Hundeführers befolgt, kann hier absolut nicht bestehen.“ Bei dieser Übung wird ein Überfall simuliert. Der Hund muss den Übeltäter suchen, ihn stellen und verbellen. Im weiteren Teil greift der Übeltäter den Hund an, der nun dafür sorgen muss, dass der Mensch ruhig stehen bleibt. Plötzlich läuft der Mensch weg, doch der Hund darf ihn nur verfolgen, wenn er die Weisung von seinem Hundeführer erhält. Einen weiteren Angriff muss der Hund abwehren.