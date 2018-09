Tipps und Tricks von der Olympiasiegerin

Sophie Schade

Hohen Neuendorf Zum zehnten Mal feierten der Jugendhilfeverein „Kindeswohl-Berlin“ und der SV electronic Hohen Neuendorf am Sonnabend ein gemeinsames Sportfest. Zu diesem Jubiläum traten Kinder und Jugendlichen zu leichtathletischen Wettkämpfen an. Dabei bekamen sie sogar Unterstützung von einem Überraschungsgast.

Die jungen Athleten staunten nicht schlecht, als auf einmal eine waschechte Olympiasiegerin vor ihnen stand. Heike Drechsler feierte in den 1980er- und 90er-Jahren große Erfolge im Weitsprung, gekrönt von zwei olympischen Goldmedaillen. Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere ist sie nach wie vor als Trainerin und Kampfrichtern aktiv. Willi Müller, selbst Trainer beim SV electronic, lernte die Weitsprung-Legende während der Leichtathletik-EM in diesem Jahr in Berlin kennen. Seiner Einladung zum Sportfest folgte sie ohne zu zögern. „Ich wohne noch nicht lang in Berlin und freue mich immer, auch die kleineren Vereine rund um die Hauptstadt kennenzulernen“, so Heike Drechsler. Viele von ihnen, darunter der SV electronic, würden sich durch ihre sehr engagierten Mitglieder und ihre wertvolle Nachwuchsarbeit auszeichnen. Besonders lobte sie außerdem die gute Organisation des Sportfestes. Die Olympiasiegerin im Weitsprung von 1992 und 2000 gab dann den Nachwuchsathleten selbst Tipps, wie sie ihre Technik optimieren und noch weiter springen können. Wichtig seien vor allem ein schneller, kraftvoller Anlauf und ein gutes Koordinationsvermögen. Aber auch für andere Disziplinen hatte die gebürtige Thüringerin in ihrer freundlichen, motivierenden Art hilfreiche Ratschläge parat, etwa im Kugelstoßen oder im Sprint.