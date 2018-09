Kunstfestival begeisterte die Besucher

Aileen Hohnstein

Velten „War das Thema nicht Symmetrie?“, fragt eine Besucherin etwas irritiert. Sie steht am Sonnabend an einer Rasenfläche des Veltener Gärtnerhofs und begutachtet die goldene Skulptur eines Hündchens. Die Künstlerin Antje Gratik hat sie geschaffen.

Drumherum sind geometrische Skulpturen angeordnet – aus der gleichen Ausgangsform werden immer neue Objekte geschaffen. „Der Begriff Symmetrie ist ein weitgefasster“, erklärt Imke Küster. Sie hat zum neunten Mal das Kunstlicht, ein dreitägiges Kunstfestival im Gärtnerhof, kuratiert und führt die Besucher durch die Ausstellung, gibt Hintergrundinformationen zur kreativen Arbeit der Künstler und bietet Interpretationsansätze an.

Das Thema Symmetrie hat Imke Küster ausgewählt und 14 Künstler darum gebeten, Arbeiten zu diesem Oberbegriff zu präsentieren. Symmetrie – das könne zwar als Wiederkehr einer bestimmten Form definiert werden, genauso aber auch als harmonisches Gesamtbild. „Manche Künstler arbeiten mit einer Kunsttechnik, in der die immer gleichen Schritte wiederholt werden, dadurch aber etwas völlig anderes entsteht“, erzählt Imke Küster. Wie bei der Berliner Künstlerin Ursula Heermann-Jensen, die ihre Bilder in Lasurtechnik fertigt. Sie überlagert viele Farbschichten, die am Ende ein harmonisches Ganzes mit räumlicher Struktur erzeugen.

Mit den Keramikporträts von Katharina Gerold wird die Symmetrie schließlich ins Gegenteil verwandelt. Zwar erscheinen die jeweiligen Gesichtshälften auf den ersten Blick identisch, doch bei genauerem Hinsehen sind, wie in der Natur auch, feine Unterschiede erkennbar. Zum Beispiel liegt mal das linke Auge etwas tiefer als das rechte.

Immer wieder vertiefen sich die Besucher des Kunstfestivals fasziniert in der Betrachtung der lebendig erscheinenden Gesichter, zahlreiche Erinnerungsfotos werden geschossen.

Susanne Piotter, die zum ersten Mal beim Kunstlicht dabei ist und Betonarbeiten ausstellt, hatte noch nie von diesem Festival gehört. „Ich kannte aber jemanden, der hier mitgemacht hatte und mich überzeugt hat, das auch zu tun – weil Volker Gnadt und Imke Küster so engagiert sind“, erzählt sie am Sonnabend. Sie sei positiv überrascht vom Zuspruch der Besucher. „Wenn sie kommen, sind sie auch interessiert und wollen gern mehr erfahren. Ich finde es schön, dass hier der Dialog zwischen Künstler und Besucher möglich ist“, erzählt sie.

Für die Veltnerin Christine Liepe ist das Kunstlicht eine Attraktion, zu der sie gern jedes Jahr wiederkommt. „Es wird hier immer etwas anderes ausgestellt, das ist toll. Und diese alten Räumlichkeiten sind wie dafür gemacht. Aber am schönsten ist es abends, wenn alles farbig angeleuchtet wird“, schwärmt sie. Das alte Heizhaus erstrahlt in den Abendstunden in bunten Farben, die ausgestellten Kunstwerke glänzen dann im Licht und entfalten eine ganz andere Wirkung als am Tag. Christine Liepe findet etwas anderes aber noch schöner: „Imke Küster macht das mit so viel Leidenschaft und führt einen auch mal allein durch die Ausstellung. Das ist ganz wunderbar.“