Traditionelles Handwerk zum Anfassen und Ausprobieren

Sophie Schade

Vehlefanz Ein Familientag zum Anfassen und Mitmachen war das diesjährige Mühlen-Märchenfest an der Vehlefanzer Bockwindmühle. Passend zu diesem altehrwürdigen Veranstaltungsort gab es am Sonnabend allerlei Angebote, traditionelles Handwerk hautnah zu erleben und selbst auszuprobieren.

Der Mittelpunkt des Festes ist selbstverständlich die Bockwindmühle selbst, die an diesem Tag für Besucher geöffnet ist. Die Müller führen ihre Gäste durch die traditionsreiche Anlage und erklären detailreich, wie sie funktioniert.

Unter den Experten ist auch Regionalmanagerin Kerstin Rosen. Sie hat in der zweijährigen Ausbildung zur Müllerin gelernt, was die verschiedenen Mühlenarten auszeichnet, wie sie bedient werden und wie sie die Gerätschaften bei Sturm und Unwetter sichern kann. „Das war zum Beispiel bei dem starken Wind am Freitag sehr hilfreich“, so Kerstin Rosen. Wie aufwendig es ist, Getreide von Hand zu mahlen, testet derweil die sechsjährige Tamina. Nicht nur Muskelkraft, sondern auch Konzentration sind hier gefragt.

An Hartmut Müller kommt auf dem Mühlenfest niemand vorbei, ohne einen Schluck Buttermilch zu kosten. Mit eigener Muskelkraft stampfte der Hobbymolker eine dreiviertel Stunde lang Milch, bis daraus ganz frische Butter und Buttermilch entstanden. Der Erlös, der an seinem Stand zusammengekommen ist, kommt der Gemeinde Oberkrämer zugute. Die hat erst kürzlich in einen stabilen Pavillon für die Anlage zum altersgerechten Wohnen an der neuen Schule investiert. Er soll den Senioren als Treffpunkt dienen.

Roswitha Kölpin von der „Allerley Spinnerey“ demonstriert derweil, wie in alten Zeiten Wolle verarbeitet wurde. „Die meisten Kinder fragen mich dann, ob sie sich wirklich wie Dornröschen an einer Spindel stechen könnten“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Antwort: „Es kommt darauf an.“ Wenn die Wollfäden etwas gröber sein dürfen, reiche auch ein entsprechend grobes Gerät mit einer abgerundeten Spitze aus, erklärte die Fachfrau. Für sehr dünne Fäden bedürfe es aber einer Spitze, die ohne entsprechendes Geschick tatsächlich gefährlich werden könnte.

Wer sich für einen Moment ausruhen und einer spannenden Geschichte lauschen will, ist im Zelt von Märchenerzähler Claudio an der richtigen Adresse. Der Förderverein der Nashorn-Grundschule und der Heimatverein Vehlefanz versorgen die Gäste derweil mit schmackhaftem Kuchen und wärmenden Suppen.