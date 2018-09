Kraniche im Anflug auf das Rhinluch

MOZ

Linum Nach dem heißen und trockenen Sommer hat nun der Herbst Einzug gehalten. Im Rhinluch hat damit auch die Zeit der Kraniche begonnen. Ungefähr 15 000 Kraniche haben bereits ein Zwischenstopp auf ihrem langen Weg aus dem Norden ins Winterquartier in Südfrankreich und Spanien eingelegt – und täglich werden es mehr.

Aufgrund der Dürre, die auch Skandinavien nicht verschont hat, sind die Vögel dieses Jahr etwas früher aufgebrochen, da die Ernte eher eingeholt werden musste. Um die Anzahl der Vögel möglichst exakt zu ermitteln, sind ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Eine Zählung ist am heutigen Dienstag geplant. Diese wird dann wöchentlich wiederholt, berichtet Kristina Hühn vom Kranichrastplatzmanagement der Naturstation Rhinluch.

Das Rhin-Havelluch beherbergt einen der größten Kranichrastplätze Europas. Zweimal im Jahr stoppen die majestätischen Vögel, die eine Flügelspannweite von bis zu 2,45 Metern erreichen können, dort. Wie viele in diesem Herbst kommen werden, könne sie zum jetzigen Stand nicht einschätzen, sagt Kristina Hühn. Im vergangenen Jahr machten insgesamt etwa 60 000 Tiere Station im Rhinluch und locken so zahlreiche Touristen an.