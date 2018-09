Aus Partnern sind Freunde geworden

Gastgeschenk: Dieses Straßenschild überreichten die Gäste aus Hessisch Oldendorf im Rahmen der Festveranstaltung an ihre Gastgeber in Gransee. © Foto: Wolfgang Gumprich

Ein Ginkgo erinnert an das Jubiläum: Vertreter der Städte Gransee und Hessisch Oldendorf pflanzten am Sonntag einen Baum auf dem Platz der Jugend. © Foto: Wolfgang Gumprich

Wolfgang Gumprich

Gransee Es begann mit einem Zufall: Ein westdeutsches Ehepaar aus Hessisch Oldendorf verbrachte direkt nach der Wende seine Ferien bei Verwandten in Kraatz bei Gransee. Denen erzählten das Ehepaar, dass es bei ihnen zuhause einen sehr aktiven Politiker gebe, der eine Partnerstadt in der (noch) DDR sucht. Der Grundstein für die Städtepartnerschaft war gelegt.

Denn dann ging es sehr schnell. Am 30. September 1993 beschlossen beide Städte, ihre Beziehung ganz offiziell in eine Partnerschaft zu verwandeln. Das ist nun fast genau 25 Jahre her, ein Anlass, dieses Silberjubiläum zu feiern, und so trafen sich Vertreter aus beiden Städten am Wochenende zu einer kleinen Feierstunde in der Hospitalkapelle.

Deutsch-deutsche Partnerschaften sind auch immer ein Blick in die Geschichte eines ehemals geteilten Landes, wobei der Wohlhabende dem weniger Wohlhabenden abgibt und ihm hilft. „Aber auf Augenhöhe“, darauf legte Hessisch Oldendorfs Bürgermeister Harald Krüger (SPD) großen Wert, was die Granseer bestätigten. „Wenn wir die Hilfe aus Hessisch Oldendorf nicht gehabt hätten, wären wir in große Schwierigkeiten geraten“, zitierte Peter Gogol, einer der Granseer Vorkämpfer, ehemalige Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung. Und sein Kollege Detlef Zitzmann ergänzte, wie der damalige Hessisch Oldendorfer Stadtdirektor zusammen mit der Granseer Verwaltung bis spät in die Nacht den ersten „richtigen“ Gemeindehaushalt aufgestellt hat. Zitzmann gestand, er sei damals „Bauamtsleiter mit Null Ahnung“ gewesen. Und dass Gransee als 13. Stadt in die Städtebauförderung des Landes Brandenburg aufgenommen worden sei, habe die Stadt dem damaligen Bauamtsleiter in Niedersachsen zu verdanken. „Der hat mich angerufen, ‚du musst das machen‘, gab er mir wichtige Hinweise. Das heutige historische Stadtbild haben wir Hessisch Oldendorf zu verdanken“, schloss Zitzmann seinen kurzen Rückblick.

Die westliche Sicht auf den Beginn schilderte Fritz Holstein, damals Vorsitzender der AG 60plus, einem parteiübergreifenden Gremium mit viel Einfluss in der Stadt im Weserbergland. „Wir sind mit einem Bus durch Brandenburg gefahren und haben unsere Partnerschaft angeboten, entweder hatten die Städte schon ein Pendant im Westen oder es passte nicht,“ erinnert sich der 97-Jährige. Und dann kam der Kontakt zu Gransee zustande. 14 Mal sei ein voll beladener Lkw aus Niedersachsen in die Mark gefahren, alle zwei Wochen gab es Beratungsgespräche zwischen West und Ost. Und nun? Holstein wurde sehr ernst und appellierte an beide Bürgermeister, die Partnerschaft wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. „Wir können uns nicht mit der ganzen Welt anfreunden, aber unsere direkten Nachbarn vergessen“, sagte er. Für seinen Einsatz für die Partnerstadt erhielt Fritz Holstein vor einigen Jahren die Ehrennadel der Stadt Gransee.

Auch wenn Jubiläen häufig den Blick auf das, was war werfen, so hatten beide Bürgermeister in ihren Reden auch die Zukunft der Partnerschaft im Blick. Für den Granseer Marco Gruschinske (SPD) müsse sich die Partnerschaft in einer neuen Welt als Erfolgsgeschichte neu orientieren, darunter verstand er Kultur und Tourismus, speziell den Radtourismus, die Vereine.

Harald Krüger (SPD) hatte ein ebenso originelles Gastgeschenk: Den Ginkgobaum als „Symbol unserer Freundschaft, die wir mit dem Herzen leben wollen“. Der Ginkgo, so Krüger in seiner launigen Rede, stehe für Frieden und Umwelt – beides sei heute besonders wichtig; in Zeiten, in denen der soziale Frieden enorm gefährdet sei, erinnere das herzförmige Blatt des Ginkgo an eine „Gesellschaft mit Herz“ . Um der Partnerschaft neues Leben einzuhauchen, empfahl Hessisch Oldendorfs Bürgermeisters, dass die Politik Rahmenbedingungen dafür schaffe. Das Schild biete nun einen neuen Anknüpfungspunkt, es soll vor allem die Bürger daran erinnern, dass es eine Partnerstadt in Brandenburg gibt. Am Sonntag trafen sich beide Delegationen noch einmal, um auf dem Platz der Jugend in Gransee den Ginkgo in die Erde zu senken. Es ist bereits der zweite Baum, der an die Städtepartnerschaft erinnert. Am Thälmannplatz steht eine Eiche. Einen ersten Anstoß zur Wiederbelebung der Partnerschaft hatte Harald Krüger – ein gebürtiger Berliner, in Ostwestfalen/Lippe aufgewachsen, mit einer Spandauern verheiratet – mitgebracht: Zu Pfingsten 2019 wird das Musikcorps der Stadt Hessisch Oldendorf zu seinem 50. Bestehen in Gransee Konzerte spielen.