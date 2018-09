Zwei Schafe gerissen

Siegmar Trenkler

Flecken Zechlin (MOZ) In der Nacht zu Sonntag sind in Flecken Zechlin zwei Schafe vermutlich von einem Wolf gerissen worden. Die Tiere gehörten einem Hobbyzüchter, der insgesamt bislang fünf Tiere eingezäunt gehalten hat. Das Raubtier gelangte trotz des Zauns auf die Fläche, auf der sich die Schafe aufhielten und biss zwei von ihnen tot. Der Tierhalter informierte die Risshotline des Landes Brandenburg, woraufhin sich ein Wolfsbeauftragter die getöteten Schafe ansah. Dort wurde sowohl Bissspuren gesichert als auch Proben von Haaren. Diese werden nun untersucht. Die Auswertung dieser Analysen wird aber einige Wochen in Anspruch nehmen.