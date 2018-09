Zahl der Schuldner geht zurück

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree unterstützt die vier Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Oder-Spree erneut mit 55 000 Euro. Der Vorstandsvorsitzende Veit Kalinke überreichte die Spende am Montag in Eisenhüttenstadt. Derweil geht die Zahl der Beratungsfälle zurück.

Eigentlich, so betont es die Sparkasse Oder-Spree immer wieder, ist sie nicht für den hohen Verschuldungsgrad verantwortlich. Auch in der Niedrigzinsphase lege die Sparkasse großen Wert darauf, dass bei der Kreditvergabe Standards und Kriterien eingehalten werden, sagte Veit Kalinke, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oder-Spree. Trotzdem unterstützt die Sparkasse seit 1997 jährlich die vier Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Oder-Spree, in Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Beeskow und Erkner. Mit den 55 000 Euro ist es unter anderem möglich, dass die Beratung und Hilfe kostenlos angeboten wird, und dass Menschen, die zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung in finanzielle Schieflage geraten sind, wieder auf die Beine kommen.

Derweil sind die Fälle in den vier Beratungsstellen rückläufig. Im vergangenen Jahr waren es 485, 2015 noch 644. Wobei das Jahr 2015 aus der Statistik durch das hohe Fallaufkommen heraussticht. Woran das liegt, dafür kann Ramona Lauke, Leiterin des kreislichen Sozialamtes, auch keine richtige Erklärung geben. Dass momentan die Zahl der Privatinsolvenzen zurückgeht, erklärt sich Landrat Rolf Lindemann unter anderem damit, dass die Zahl der Arbeitslosen rückläufig ist. Denn nach wie vor ist Arbeitslosigkeit mit einer der Hauptgründe dafür, dass das Geld nicht mehr reicht, sich Schulden auftürmen. Zum anderen trägt die Niedrigzinsphase dazu bei, das die finanziellen Belastungen nicht mehr so hoch sind. Wobei das durchaus auch eine Gefahr birgt. Peter Lippmann, Personalleiter beim AWO-Kreisverband, der selbst jahrelang die Schuldnerberatung geleitet hat, macht auf die Gefahr aufmerksam, die droht, wenn die Zinsen dann doch wieder steigen. Ob die Niedrigzinsen ein Fluch oder Segen sei, werde die Zukunft zeigen.

Wie überhaupt sich in der Schuldnerberatung Trends abzeichnen, die sich noch verstärken werden. So merken die Berater jetzt schon, dass immer mehr Ältere die Beratung in Anspruch nehmen. Ein Trend, der sich fortsetzen wird, wenn die in Rente gehen, die während ihres Arbeitslebens nicht viel verdient haben. Denn, auch wenn wie Rolf Lindemann betont, die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, so kommen neben der größten Gruppe den Arbeitslosen auch Beschäftigte in die Beratung und wollen Hilfe, die nur wenig verdienen, „wo das Geld nicht mehr reicht“, so Peter Lippmann.

Besonders anfällig, sich in einen Schuldenkreislauf zu verfangen, sind alleinstehende Männer. Da machen die Berater auch die Erfahrung, dass es gerade Männer sind, die erst sehr spät Hilfe in Anspruch nehmen. Dass das Geld nicht reicht, muss nicht daran liegen, dass besonders wertvolle Gegenstände angeschafft wurden. „Auf ein Auto wird da nicht so viel Wert gelegt“, weiß Sven Wiedenhöft, Schuldnerberater bei der AWO-Beratungsstelle in Eisenhüttenstadt. In den Ruin treiben da eher drei Handyverträge. „Es muss dann immer das neuste Modell sein.“

Träger der Schuldnerberatungsstellen in Beeskow ist das DRK, in Fürstenwalde die Diakonie, in Erkner die Gefas und in Eisenhüttenstadt die AWO.