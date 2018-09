Im Interesse der Kunden

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jedes Geschäftsfeld verändert sich mit den Möglichkeiten des Internets. Der Wandel erfasst auch die Handwerkerschaft. Gerade wenn viele Firmen ausgebucht und/oder gar nicht scharf auf kleine Aufträge von Privatleuten sind, ergibt es für Kunden Sinn, ihre Anfragen breit zu streuen. Um möglichst schnell einen guten und günstigen Betrieb zu finden.

Kritisch sehen das manche Gewerkschaften. Sie monieren, dass mit der Online-Auftragsvergabe die Zahl der Ein-Personen-Handwerksbetriebe nach oben gehe, verbunden mit Selbstausbeutung. So würden viele Solo-Selbstständige nicht für ihre Rente vorsorgen.

Denkbar wäre, die Einzelunternehmer per Gesetz in die Altersversorgung etwa der Bauwirtschaft zu zwingen. Eine Gewerkschaftsforderung ist jedoch abzulehnen, nämlich die nach der Rückkehr zur Meisterpflicht in allen Handwerksbereichen. Hier wären die Kunden die großen Verlierer, weil sie noch länger auf den Handwerker warten müssten.