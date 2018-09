Wiedersehen 50 Jahre nach dem Schulstart

Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) 50 Jahre nach ihrem gemeinsamen Schulstart und 40 Jahre nach dem Abschluss haben sich am Wochenende ehemalige Schüler der Bruno-Kühn-Oberschule Strausberg-Vorstadt wieder getroffen. Im Gasthof Nord tauschten die gut ein Dutzend Frauen und Männer Erinnerungen und Aktuelles aus. „Wir treffen uns alle zwei, drei Jahre“, berichtet Kerstin Hiebsch, die von Anfang an die Fäden zieht. Als Schneiderin sei sie ja meistens erreichbar, erklärt sie. Alle fünf Jahre nach dem Abschluss komme die einstige Klasse zusammen, außerdem zwischendurch zu runden Geburtstagen ihrer letzten Klassenleiterin Uschi Heinze. Sie ist mittlerweile fast 92, aber immer mit dabei.

„Sie hat uns damals in den Griff gekriegt“, loben die Schüler im Nachhinein. Letztlich konnte sie sogar allein mit ihnen auf Klassenfahrt gehen, ohne Eltern zur Unterstützung. Zum Beispiel an die Ostsee nach Kühlungsborn. „Was sie da so heimlich gemacht haben, weiß ich allerdings nicht“, bekennt die aus Eggersdorf stammende Seniorin, die damals Russisch unterrichtet hatte.

Ein Teil der Truppe ist nach wie vor in Strausberg und Umgebung oder im nahen Berlin zu Hause, andere hat es mittlerweile an die Nordsee oder nach Sachsen verschlagen. Und zwei aus der Klasse leben im Ausland. Catrin Ehle zum Beispiel in Australien. „Sie hatte Maskenbildnerin gelernt und in Babelsberg dann viel mit englischsprachigen Leuten zu tun, wollte nach der Wende ein Jahr nach Australien zum Sprache lernen und hat da ihren Mann kennen gelernt und ist geblieben“, erzählt Kerstin Hiebsch. Seitdem komme sie jedes Jahr drei Monate nach Deutschland. Zum runden Treffen waren die diesmal aber schon vorbei.

Auch Ellen Kapinksi, die nach der Wende nach Großbritannien gegangen und geblieben war, obwohl sie den Beruf als Krankenschwester quasi noch einmal neu machen musste, war diesmal nicht dabei. Sie hat gerade Urlaub. „Das nächste Mal werde ich erst die Ausländer fragen, bevor ich den Termin mache“, blickt Kerstin Hiebsch schon voraus.

In ihrer einstigen Bildungseinrichtung, der heutigen Vorstadt-Grundschule, waren die einstigen Schüler übrigens seit vielen Jahren nicht mehr.