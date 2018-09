Roboter brauchen keine Gewerkschaft

Ulm (MOZ) In der Arbeitswelt braut sich mit der Digitalisierung ein Sturm zusammen, der viele Tätigkeiten und Abläufe hinwegfegen wird. Weltweit versuchen Experten eine Antwort darauf zu geben, welche Rolle der Mensch dann noch spielt. Was aus diesen Diskussionen inzwischen durchscheint, lässt für Arbeitnehmerrechte wenig Gutes ahnen. Unternehmen dagegen könnten sich aus der sozialen Verantwortung verabschieden.

Die Einschläge kommen von vielen Seiten: Die Weltbank bereitet gerade ihren Weltentwicklungsbericht 2019 zur Zukunft der Arbeit vor und lässt im Entwurf weder am Kündigungsschutz noch an Mindestlöhnen ein gutes Haar. Das Weltwirtschaftsforum präsentierte jüngst eine Studie, wonach die Roboter-Revolution zwar keine Arbeitsplätze kosten, sondern viele neue schaffen soll. Aber der „Spezialisten“-Job der Zukunft, so die Botschaft, ist einer auf Zeit. Will heißen: mehr Freelancer, mehr Projektarbeit, mehr Tele-Arbeit. Und in Deutschland rufen die Arbeitgeber so laut nach einer Aufweichung der Arbeitszeitgesetze, dass sich sogar die SPD im Koalitionsvertrag auf „Experimentierräume“ eingelassen hat. Über Tariföffnungsklauseln soll die wöchentliche Höchstarbeitszeit dann flexibel gestaltet werden können. Der Sound der Debatte lässt aufhorchen, denn je öfter solche Aussagen in der Welt sind, desto mehr bleibt davon haften.

Man wird an die 1980er Jahre erinnert, als die Briten den Vorreiter für Deregulierung und Liberalisierung gaben. Es war ein Paradigmenwechsel, der unter Thatcher in Europa einzog und in Deutschland in der Ära Schröder sein Pendant fand. Ohne die damit verbundenen ökonomischen Erfolge zu verschweigen: Hier wie dort haben die Reformen die Spaltung der Gesellschaft befördert und ein beachtliches Prekariat entstehen lassen, das sich gerade so über Wasser hält.

Ob Deindustrialisierung, Globalisierung, Euro-Krise oder nun die Digitalisierung: Immer wieder führen große Eruptionen dazu, dass der Arbeitnehmerschutz geschwächt wird. Diesmal sind die Umbrüche allerdings so gewaltig, dass das ganze System schwankt. Roboter brauchen keine Gewerkschaft, Solo-Selbstständige haben keine Lobby. Es kommen turbulente Zeiten auf alle Arbeitnehmer und ihre Organisationen zu.