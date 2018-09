Fehlerkultur mit Fragezeichen

Berlin (MOZ) Vor rund 15 Jahren warb ein deutsches Automobilunternehmen mit dem Spruch: „Wir haben verstanden.“ Den Satz scheint nun auch die von der Affäre Maaßen gebeutelte Koalition in Berlin für sich entdeckt zu haben. Genau ein Jahr nach der Bundestagswahl schwören Union und SPD mit feierlichem Unterton: Das war nix, das können wir besser, ab jetzt wird wirklich alles anders. Wirklich?

Zunächst einmal ist ein in der Politik seltenes und grundsätzlich durchaus erfreuliches Phänomen zu besichtigen: das Eingestehen und Korrigieren von Fehlern. Vielleicht weniger aufgrund innerer Größe als vielmehr aus blanker Not leitete SPD-Chefin Andrea Nahles die Wende in der Sache Maaßen ein. Das Manöver war riskant, brachte aber sowohl die Sozialdemokratin als auch die Koalition vorläufig ans rettende Ufer.

Doch mag man sich über die neue Fehlerkultur nicht so recht freuen. Denn obwohl Nahles von Irrtümern sprach und Kanzlerin Angela Merkel gar von Bedauern, wirkt einer alles andere als reumütig: CSU-Innenminister Horst Seehofer pries bis zuletzt die Qualitäten seines Verfassungsschutzchefs und wetterte gegen die „Kampagne“ der SPD. Dass auch Seehofer verstanden hat, ist alles andere als sicher.