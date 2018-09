Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

MOZ

Neuruppin Einer 64-Jährigen ist die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen worden. Die Frau fuhr am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr an der Neuruppiner Seepromenade entlang. Auf Höhe eines Restaurants näherten sich ihr zwei männliche Jugendliche. Einer der beiden nahm die Tasche mitsamt persönlichen Dokumenten, Handy und Bargeld aus dem Korb. Mit dem Handy einer Passantin rief die Bestohlene die Polizei. Bei der Fahndung trafen die Beamten an der Friedrich-Engels-Straße zwei Jugendliche in Begleitung dreier Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren. Einer der Jugendlichen ergriff beim Anblick der Polizisten die Flucht. Zeugen, die Angaben zu dem Getürmten haben, werden gebeten, sich unter 03391 3540 in der Neuruppiner Polizeiinspektion zu melden.