Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Straße An der Schleuse einen PKW der Marke VW gestohlen. Sie hinterlassen der Halterin einen Schaden von ungefähr 25 000 Euro. Die Polizeibeamten haben umgehend die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet.