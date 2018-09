Zwei Festplätze für Fürstenwalde?

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wo können die Fürstenwalder künftig feiern? Die Frage stellt sich, seit Investoren das Gelände der früheren Aufbauschule entwickeln möchten. Die Verwaltung schlägt zwei neue Festplätze vor: Den Spreeparkplatz und ein Areal an der Hegelstraße.

Bis Sonntag zeigten Elefanten des Circus Afrika Kunststücke in der Manege, im Frühling sorgten Raubkatzen des Zirkus William an gleicher Stelle für Aufsehen – der Festplatz an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße ist bei Zirkusleuten beliebt. Wie lange sie ihre Zelte noch dort aufstellen können, ist offen. Die Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft (CFV) will auf dem Gelände eine Akademie für Hotellerie- und Gastronomie, Senioren- und Studentenwohnen entwickeln.

Darum braucht die Stadt einen neuen Festplatz. „Mindestens 100 mal 100 Meter muss er groß sein, damit ein Zirkus Platz hat“, sagt Janine Albrecht, Leiterin der Fachgruppe Stadtplanung. Sie hat landschaftsplanerische Voruntersuchungen angestellt. Im Stadtentwicklungsausschuss präsentierte sie die Ergebnisse. Lage, Größe, Erreichbarkeit, Natur- und Artenschutz spielen eine Rolle. „Der Spreeparkplatz ist zu klein“, nannte die Fachgruppenleiterin ein Ergebnis.

Aus ihrer Sicht sind nur noch drei Flächen in der Auswahl. Alle liegen dicht beieinander. Nummer eins befindet sich südlich der Hangelsberger Chaussee, in der Lücke zwischen Fußballplatz und Kreisverkehr. Nummer zwei ist ein Waldstück zwischen Hangelsberger Chaussee und Hegelstraße. Nummer drei liegt direkt daneben, an der Hegelstraße.

Für Standort eins spricht, dass er sich vom Spreeradweg gut erreichen lässt und Gäste, die zu Fuß oder per Fahrrad aus Fürstenwalde kommen, nicht die Straße kreuzen müssen. Dafür müssten Stieleichen gefällt werden, grenzen Flora-Fauna-Habitat „Spree“, Landschaftsschutzgebiet und Naturdenkmal „Verlobungseiche“ an. Zudem seien Umweltrisiken höher, weil es dichter an der Spree liege.

„Man sollte Standort drei näher untersuchen“, lautete Albrechts Fazit. Die Wegeverbindung vom Stadtpark, über die Aufbauschule bis zum Heideland spräche dafür. Vor der Umsetzung müsste der Flächennutzungsplan geändert, ein Bebauungsplan aufgestellt und die Bushaltestelle verlegt werden.

Ausschussmitglieder äußerten Bedenken. Der jetzige Festplatz werde nicht angenommen, die Busverbindung sei schlecht, der Weg weit, sagt Kai Hamacher (BFZ). Dies gleiche der Spreeparkplatz an der Bebelstraße aus, sagte Christfried Tschepe, im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig. Deshalb sollen beide Flächen als Festplätze genutzt werden. Jens Hoffrichter (CDU) rief in Erinnerung, dass das Lacufa-Gelände in Nord auch im Gespräch war. Dieses müsste die Stadt für einen sechsstelligen Betrag kaufen, wandte Tschepe ein. Zudem sei die Nähe zu Wohnhäusern groß. Dafür sei es gut zu erreichen, hielt Klaus Hemmerling (SPD) dagegen. Man müsse nicht sofort entscheiden, sagte Tschepe. Da das Projekt „Aufbauschule“ langsamer als geplant vorankommt, verschafft Zeit.

Nachdem Macromedia als Betreiber absprang, verhandelt CFV nun mit der Career Partner GmbH. Mitte September fand ein Vor-Ort-Termin statt. „Die Vertreter des Unternehmens waren angetan von Gebäude und Berlin-Nähe“, sagt CFV-Geschäftsführerin Kateryna Smura.