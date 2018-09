Anwohner im Zentrum bitten um Hilfe vor Lkw

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Wenn am Donnerstag ab 18 Uhr die Gemeindevertreter ihre Sitzung im Max-Thormann-Saal fortsetzen, geht es vor allem um bauliche Themen – u. a. um die Grundschulen in der Gemeinde. Aber auch um Möglichkeiten, den Verkehrslärm im Ortszentrum zu verringern.

Lärm macht krank, nervt und sorgt für unnötig Stress. Vor allem Lkw-Fahrer sind es, die die Anwohner von Jahn- und Fichtestraße an den Rand der Verzweiflung bringen. Lkw dürfen eigentlich in beide Straßen nicht einfahren, außer, sie sind Anlieferfahrzeuge. Ja, und als solche legen nun viele der Schwerlasttransporterfahrer, die etwa mit Transportbeton oder Teilen für das entstehende Wohngebiet Gruscheweg unterwegs sind, ihre Tour aus. Sie holpern, vor allem in der Jahnstraße nervt das, über das Pflaster, oder sie quälen sich und andere Verkehrsteilnehmer durch die enge Fichtestraße. Einengungen mit Hilfe von Plastikmodulen haben nicht so viel gebracht und auch die Fahrverbotsschilder für Lkw, wenn die aus dem Gruscheweg oder aus dem Gewerbegebiet kommen, werden tapfer ignoriert.

Wieder haben sich Anwohner an die Gemeindeverwaltung gewandt und bitten darum, endlich etwas zu unternehmen. Das Fass zum Überlaufen brachte eine Baufirma, die, anstatt über die Carl-Schmäcke-Straße zum Gruscheweg zu gelangen, über die Fichtestraße fuhr und containerweise Schotter anlieferte. Die Anwohner bitten, Fahrverbotsschilder auch an der Lahnsteiner und Rüdesheimer Straße sowie an der Ziegelstraße anzubringen, um weiträumig das Gebiet Lkw-frei zu halten. Denn die unter Zeitdruck stehenden Lkw-Fahrer haben als Schleichweg den Parkplatz des Bürgerhauses entdeckt, um etwa über die Ziegelstraße dann durchs Wohngebiet und später in den Gruscheweg zu gelangen.

Bürgermeister Ansgar Scharnke, der bei der Diskussion im Bauausschuss zu diesem Thema dabei war, bestätigte, dass er die Sorgen der Anwohner kennt und teilt. Ein schon im Januar beschlossener versenkbarer Poller soll noch in diesem Jahr installiert werden. Vorgesehen ist er auf dem Gruscheweg in Höhe der Jahnstraße. Weitere Verbotsschilder aufzustellen, davon riet Verwaltungsmitarbeiter Arne Knopse ab. Nicht nur wegen des Schilderwaldes, sondern auch, weil dann die Verwaltung Straßen teilentziehen und die Bürger beteiligen müsste. Wenn nur einer Nein dazu sage, zöge sich das Ganze hin. Die einzig schnelle Lösung sei die Abbindunge des Gewerbegebietes. Das werde derzeit geprüft.

Wilfried Düsterhöft (SPD) regte an, dass die Durchfahrt-verboten-Schilder an den Straßenecken weiter nach vorn gezogen werden, so dass die Lkw gar nicht erst einbiegen. Solche Bügel, hieß es aus der Verwaltung, sollen bestellt und installiert werden.

Am Donnerstag will die Verwaltung den Gemeindevertretern eine Idee vorlegen, wie das Beschilderungsproblem im Ortszentrum gemeistert und den Bürgern geholfen werden kann. Darauf verständigte sich mehrheitlich der Bauausschuss.