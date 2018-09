Irrgast aus Ungarn lebt an Oder

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ein Adlerbussard, der eigentlich nur auf dem Balkan vorkommt, ist bei Bad Freienwalde gesichtet worden. Für die Ornithologen Detlef Malchow, Cordula Lillge und Martin Müller, der für den Nabu unterwegs ist, kommt dies einer kleinen Sensation gleich.

„Wir sind mit Absicht dorthin gefahren, weil wir schon von der Sichtung gehört hatten“, sagte Detlef Malchow, der den genauen Standort nicht preisgeben möchte. Nur so viel, dass das Gebiet, in dem sich der Greifvogel wohl fühlt, unweit der Oder liegt. Das Tier soll sich nicht durch Menschen gestört fühlen, deshalb behalten die Ornithologen die Orte ihrer Beobachtungen in der Regel für sich. Auch gut gemeinte Besucher, Naturliebhaber, könnten die Tiere vertreiben. „Für uns handelt es sich bei diesem Vogel wohl um den aktuell einzigen in Deutschland gesichteten Adlerbussard“, berichtet Detlef Malchow, der häufiger zu ornithologischen Exkursionen aufbricht. So hat sich bereits für den Schutz der Wiesenweihe engagiert. Die Ornithologie ist sein Hobby.

„Bei uns kommt der Adlerbussard nur als Irrgast vor“, so Malchow. Er habe wohl den Weg von Ungarn oder dem Balkan, der Türkei, wo er trockene Steppen bewohnt, zu uns gefunden.“ Detlef Malchow vermutet, dass der Vogel durch den heißen trockenen Sommer den Weg ins nördliche Europa gefunden hat und gleich hier geblieben ist. Fünf Prozent der Vögel jeder Art bewegen sich in falsche Richtung, erläutert der Ornithologe. Inzwischen schlage beispielsweise die Mönchsgrasmücke, ein Singvogel, sein Winterquartier in Schottland auf. Statt, wie üblich, nach Südwesten in Richtung Frankreich und Spanien sei ein Teil der Vögel irrtümlich nach Nordwesten gezogen. Weil die letzten Winter dort sehr mild waren, erkannten sie ihren Irrtum nicht und bleiben dort, statt die Richtung zu korrigieren.

Der Adlerbussard ernährt sich von Kleinsäugern, Reptilien und Insekten. Bei dem hier beobachteten Tier handele es sich um einen Adlerbussard im Jugendkleid mit extrem heller Färbung. Der Bugfleck, den aber auch andere Bussarde haben, sei auf dem Foto gut zu erkennen. Seine Flügelspannweite unterscheide ihn aber deutlich vom Mäusebussard. Diese übertrifft die des Mäusebussards um etwa 20 Zentimeter. „In der Frontalansicht beim Flug hat er einen deutlichen Bugknick“, führt Detlef Malchow weiter aus. Diesen weise der Mäusebussard ebenfalls nicht auf. Letzterer wirke viel kompakter und seine Flügel seien weniger schlank. „Im Streckenflug schlägt der Adlerbussard die Flügel kraftvoll und adlerartig und kreist mit angehobenen Schwingen, während die Flügel des Mäusebussards gerade sind“, schildert er die Unterschiede zwischen den Bussarden. Vielleicht deswegen und wegen seiner größeren Spannweite heißt er Adlerbussard. „Er ist aber ein lupenreiner Bussard mit einigen adlerartigen Merkmalen“, so Detlef Malchow. Im Lateinischen habe er den Namen „Buteo rufinus“, der rote Bussard, eine Farbe die der Mäusebussard nicht aufweist. Anhand dieses Merkmals lässt er sich bei genauem Hinsehen gut von seinem deutschen Verwandten unterscheiden. Selbst dieses extrem helle Exemplar zeigt auf der Flügeloberseite eine für diese Art typische bräunlich-rote Färbung, erläutert Detlef Malchow.