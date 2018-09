Investor verteidigt 241 Meter Höhe

Thomas Gutke

Booßen (MOZ) Im Dezember stimmen die Stadtverordneten über den Bebauungsplan für den Windpark bei Booßen ab. Ortsvorsteher Eberhard Vetter will eine 200-Meter-Höhenbegrenzung beantragen. Aus Sicht des Investors sind die geplanten 241 Meter-Anlagen jedoch wirtschaftlich alternativlos.

Anfang September hat der Ortsbeirat seine Stellungnahme zum Bebauungsplan für den Windpark nördlich der B5 bei der Stadt eingereicht; mit Hinweisen zu Lärmschutz, Befeuerung und Schlagschatten. Den aus ihrer Sicht wichtigsten Punkt aber haben die Ortsvertreter ganz an den Anfang gestellt, unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen versehen: „Es besteht keinerlei Akzeptanz zu einer maximalen Anlagenhöhe von 241 Metern!“, heißt es in dem Schreiben, unterschrieben von Eberhard Vetter.

Er stehe nachwievor grundsätzlich zu einem Bebauungsplan, erklärt der Ortsvorsteher. Doch die Kompromisslosigkeit der beiden Investoren habe nicht nur ihn frustriert. „Sie rücken keinen Millimeter von der Höhe ab. Das hat die Stimmung im Ort gekippt. Viele lehnen das Windkrafteignungsgebiet inzwischen komplett ab“, berichtet Vetter. Vor allem die Einwohner der Siedlung Peterhof fürchteten den Verlust an Lebensqualität und gesundheitliche Folgen.

Bereits seit 2010 ist der Windpark im Gespräch. Mit dem Ende Mai beschlossenen Teilregionalplan, der westlich des Ortsteils geeignete Flächen für Windräder ausweist, wurden die Pläne konkreter. Die Stadt versucht zwar, mit einem Bebauungsplan Einfluss zu nehmen. Die Möglichkeiten der Mitsprache allerdings beschränken sich auf einige ausgewählte Themen – die Höhe der Anlage gehört nicht dazu.

Aus gutem Grund, wie Frederik Pertschy erklärt. Er koordiniert das Projekt für die Bremer Energiekontor AG, das zusammen mit der Loscon GmbH aus Beeskow in dem Gebiet elf Anlagen bauen will: „Wir konkurrieren deutschlandweit im EEG-Ausschreibungsverfahren mit anderen Windparks und sind daher aufgefordert, so wirtschaftlich wie möglich zu bauen“, argumentiert er. Den höchstmöglichen Ertrag gewinne man nur mit großen Anlagen. „Je höher sie bauen, desto stärkere und vor allem konstantere Windgeschwindigkeiten haben sie.“ Technisch sei mittlerweile sogar der Bau noch größerer Anlagen möglich, betont er. „Doch das reizen wir hier nicht aus.“

Aus seiner Sicht komme die Investorengemeinschaft dem Ortsteil bereits in vielen Punkten entgegen. So sei die Zahl der Anlagen auf elf beschränkt, obwohl mehr möglich wären. „Außerdem lassen wir über die gesetzlichen Anforderungen hinaus größere Abstände zu den Ortschaften als 1000 Meter“, erklärt Pertschy; das am dichtesten gelegene Windrad nahe Peterhof stünde rund 1200 Meter entfernt.

Den Vorwurf, der Bebauungsplan sei „eine Einbahnstraße“, will der Projektkoordinator deshalb auch so nicht stehen lassen. „Wir waren von Anfang ansprechbar, haben Gesicht gezeigt und in vielen Punkten Mitsprache eingeräumt.“ Trotzdem müsse sich ein Windpark am Ende auch wirtschaftlich tragen, so Frederik Pertschy. Daher führe an 241 Metern kein Weg vorbei.

Eberhard Vetter sieht das anders. Er plant, vor der Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung einen Änderungsantrag einzubringen, der eine Höhenbegrenzung auf 200 Meter festlegt. „Auch damit ist ein wettbewerbsfähiges Angebot entsprechend EEG machbar“, ist der Ortsvorsteher überzeugt.

Der Projektkoordinitor der Energiekontor AG widerspricht: „Wenn 200 Meter im Raum stünden, wäre das ungefähr so, als baue man eine neue Autobahn und darf nicht schneller als Tempo 50 fahren. Das wäre dann wohl eine Verhinderungsplanung“, so Frederik Pertschy. Doch die Gefahr einer möglichen juristischen Auseinandersetzung sieht er momentan noch nicht. Er hofft stattdessen auf eine breite Zustimmung im Stadtparlament. Schließlich schütze der Bebauungsplan die Anwohner in der Zukunft vor geringeren Abständen, mehr und höheren Anlagen. Anfang 2019 wollen die Unternehmen Energiekontor und Loscon den Bauantrag stellen. Und noch im selben Jahr mit dem Bau der Anlagen beginnen.

Eberhard Vetter setzt unterdessen auch auf einen Stimmungsumschwung im Land. Gemeindevertreter in ganz Brandenburg laufen zunehmend Sturm gegen weitere Windräder; den Protestbrief der Gemeinde Crussow an Ministerpräsident Dietmar Woidke haben auch die Booßener unterschrieben. Die Initiative aus der Uckermark setzt sich für ein sofortiges, flächendeckendes Moratorium beim Windkraftausbau ein. Unter anderem, weil es an Leitungen und Speichermöglichkeiten fehlt. Zugleich macht sich auch Rot-Rot plötzlich für eine stärkere Regulierung des Marktes stark, plant einen Baustopp für Gebiete ohne bestandskräftige Regionalpläne und mehr Mitspracherecht für kleinere Kommunen. „Wir unterstützen das voll und ganz. Doch warum kommt das erst jetzt?“, fragt Vetter. Für Booßen bringe der Vorstoß Woidkes nur wenig.