Neue Rettungswache fertiggestellt

Hans Still

Zerpenschleuse (MOZ) Die Barnimer Rettungsdienst GmbH arbeitet kontinuierlich daran, die Hilfsfristen zu verbessern. Beispielsweise durch die Anmietung neuer Rettungswachen, die noch dazu den Mitarbeitern moderne und bessere Arbeitsbedingungen bieten.

Die neue Zerpenschleuser Rettungswache an der B 167 in Richtung Eberswalde gehört fraglos zu den kleineren Einrichtungen. Wer den Bau ins Auge fasst, fühlt sich zudem unwillkürlich an die Basdorfer Wache erinnert. Die lichtgraue Farbgebung, der auffällige Schriftzug kommen dem Betrachter bekannt vor. Der Eindruck trügt keineswegs. Der Basdorfer Investor Frank Wolter zeichnet mit seinem Unternehmen für die Fertigstellung verantwortlich. Zu den Vorzügen des Neubaus ließe sich eine längere Liste anfertigen. Ganz oben dürfte beispielsweise die Bauzeit stehen. Gerade einmal vier Monate gingen nämlich ins Land, um das Mietgebäude zu errichten. Im März bekam Wolter die Baugenehmigung, im April startete das Vorhaben und schon Ende August übergab der Geschäftsmann das Gebäude samt Umfeld an die Barnimer Rettungsdienst GmbH.

Für deren Geschäftsführerin Anita Stahnke erfüllt der Neubau alle Voraussetzungen, die der moderne Rettungsdienst benötigt. „Ganz wichtig sind uns immer die Nähe von Sozialbereich und Einstellhalle für die Fahrzeuge. Wenn es um Hilfsfristen geht, gehören lange Wege zum Carport einfach nicht mehr zum Standard“, weiß die Geschäftsführerin. Mittlerweile steht auch in Zerpenschleuse der Rettungstransportwagen (RTW) trocken und temperiert in der Nähe, die Sanitäter finden nach den Einsätzen Duschen und Desinfektionsräume vor, dazu gibt es eine Küche und zwei Schlafräume zur Ruhe.

Zwei Mitarbeiter bilden das Rettungsteam, der Rettungstransportwagen ist somit rund um die Uhr besetzt. Obwohl Zerpenschleuse zu den so genannten Nebenwachen gehört, fallen den Rettern wichtige Aufgaben zu. Klosterfelde gehört zum Einsatzraum, aber auch Schluft bei Groß Schönebeck und natürlich die Autobahn A 11 mit etlichen Unfällen.

Wenn am 11. Oktober die neue Rettungswache offiziell von Landrat Daniel Kurth (SPD) übergeben wird, dann dürfen Kurth wie auch Geschäftsführerin Stahnke in Sachen Rettungsfristen ein kleines Häkchen setzen. „Hier sind wir modern aufgestellt, aber es bleibt Nachholebedarf“, betont Anita Stahnke. Beispielsweise stehe die Rettungswache in Joachimsthal derzeit im Fokus der Diskussionen. „Dort muss demnächst entschieden werden“, heißt es, denn auch dort befindet sich das Fahrzeug nicht in der Nähe der Rettungssanitäter.

Immerhin 33 000 Einsätze fuhr die Rettungsdienst GmbH 2017, dieser Trend dürfte aktuell weiter ansteigen. „Der Bevölkerungszuwachs im südlichen Barnim stellt uns zunehmend vor Probleme“, gesteht Anita Stahnke ein. Selbst für den relativ nördlich gelegenen Ort Zerpenschleuse lässt sich dieser Anstieg belegen: 1100 Einsätze gab es 2017, von Januar bis zum Juni dieses Jahres waren es bereits 700 Einsätze.

Im gesamten Barnim halten die Retter bei 932 von eintausend Einsätzen die Hilfsfristen von 15 Minuten ein. Landesweit besteht allerdings die Forderung, die Hilfsfristen müssen zu 95 Prozent eingehalten werden. „Wir steuern nach“, verspricht die Geschäftsführerin. Neben dem Bau oder der Anmietung neuer Wachen reagiert die GmbH mit Aufstockungen. In Bernau beispielsweise geht ab Januar 2019 ein vierter Rettungstransportwagen in den Dienst, zunächst für zwölf Stunden am Tag. In Basdorf erhöhen sich Dienstzeiten für den zweiten RTW, dieser werde von 16 Stunden am Tag auf 24-Stunden-Bereitschaft gesetzt. Und auch in Seefeld, nahe der Autobahn A 10, deuten sich ab Juli 2019 Veränderungen an. Dann werde der RTW täglich für zwölf Stunden im Dienst sein, bislang wurde von montags bis freitags Dienst verrichtet.