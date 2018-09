Joachimsthal glänzt mit Kantersieg in Gartz

Ernst Lieske

Gartz Der Stachel der Heimpleite gegen Templin saß tief. In Gartz wollte der FSV Schorfheide Joachimsthal sich mit einem besseren Spiel in der Fußball-Landesklasse rehabilitieren. Das Unterfangen an der Oder gelang eindrucksvoll, denn schon zur Pause lagen die Joachimsthaler mit 4:0 vorn, am Ende verließen die Schorfheider mit einem klaren 6:2 den Platz.

Die Joachimsthaler begannen mit dem böigem Wind im Rücken sehr offensiv, ließen den Gastgeber kaum Spielraum und drängten sie in die Devensive. Die erste Riesengelegenheit zum Führungstor bot sich ihnen schon nach fünf Minuten Spielzeit, doch Moritz Fedder konnte nach guter Vorarbeit von Niklas Zameit den Ball nicht unter Kontrolle bringen.

Erster zögerlicher Abschluss der Gartzer nach 14 Spielminuten, doch Martin Lemke verfehlte das Tor. Joachimsthal machte es besser. Nach einem Pass von Dennes Witthun erzielte Moritz Fedder das 0:1 (15.). Das zweite Tor lag in der Luft, doch nicht die Schorfheider erzielten es, sondern ein Eigentor von Marcus Jenek brachte das 2:0 (24.).Kenny Seidel scheiterte anschließend mit seinem Schuss am Gartzer Torwart Andy Ludwig (32.). Aber nur eine Minute später war der Torwart geschlagen. Sebastian Temma traf aus gut 25 Metern zum 3:0. Kurz danach gar das 4:0 für die Schorfheider. Moritz Fedder traf nach schöner Vorarbeit von Sebastian Temma.

Im zweiten Durchgang spielten die Gartzer mit dem Wind im Rücken, doch spielbestimmend blieben die Gäste. Erneut war es Moritz Fedder, der einen Freistoß aus 22 Metern verwandelte zum 5:0 (54.). Doch die Gartzer bewiesen Moral, gestalteten ab Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel offen. Den Freistoß von Patrick Boest parierte Fabian Schröder glänzend, doch eine Minute danach ist der Schuss von Boest effektiver, der zum 1:5 (70.) für die Gastgeber trifft. Doch Niklas Philip Zameit stellte nach schöner Vorarbeit von Dennes Giernoth den alten Toreabstand wieder her, traf zum 1:6 (72.).

Patrick Boest, der auffälligste Spieler der Gartzer, konnte eine Viertelstunde vor Spielschluss der sehr fairen Partie das 2:6 erzielen. Kurz vor Ende der Partie wurde Dennes Witthun im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Foulstrafstoß konnte Benjamin Ehrlich nicht im Tor unterbringen. Er scheiterte an Torwart Andy Ludwig, so blieb es beim 2:6.

FSV-Trainer Sven von Pruschak: „Wir waren heute den Gartzern hochüberlegen und haben verdient gewonnen. Kompliment an das ganze Team.“