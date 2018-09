Eine Zitterpartie zum Schluss

Ingo Muhme

Ahrensfelde Am 4. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord fährt Grün-Weiss Ahrensfelde nach drei Unentschieden den ersten Dreier nach dem 3:2-Heimsieg gegen Schwarz-Rot Neustadt/Dosse ein. Damit hat die bemerkenswerte Serie von Saison übergreifenden 35 Meisterschaftsspielen ohne Niederlage weiter Bestand.

Am Verdienst gab es letztendlich nichts zu deuteln, obwohl sich die Heimelf selbst und den eigenen Anhang in den Schlussminuten noch einmal gehörig zittern ließ. „Erst einmal sind wir zufrieden, dass wir den ersten Sieg in der neuen Liga eingefahren haben“, hob Ahrensfeldes Trainer Sven Orbanke den positiven Aspekt des Erfolges hervor, doch ganz zufrieden wirkte er nicht. „Mit den Schlussminuten müssen wir im Nachgang leider hart ins Gericht gehen. Aber das klären wir dann unter der Woche.“

Dabei begann sein Team recht ansehnlich. „Mir hat der langsame Spielaufbau im ersten Durchgang überhaupt nicht gefallen“, brachte Orbanke seinen ersten Kritikpunkt an, womit er im späteren Verlauf nicht ganz unrecht hatte. Neustadt hingegen versuchte mitzuspielen, schaffte dies vornehmlich auch im Mittelfeldbereich und verpasste den Hausherren mit dem ersten Angriff eine ordentlich kalte Dusche.

Ein Ballverlust wurde zum Bumerang, den Carlos Martins Marques im Konter zum frühen 1:0 nutzte (6.). Der Rückstand blieb ohne Wirkung. Die erste nennenswerte Chance für Grün-Weiss hatte Patrick Hamel. Doch dessen Schuss, als er nach einem Diagonalball nicht lange fackelte, zischte knapp am Kasten vorbei (10.). Praktisch im Gegenzug zeigte sich Ahrensfeldes Defensivabteilung, wie schon beim 0:1, nicht ganz sattelfest. Marty Müller kam völlig frei an der Strafraumgrenze zum Schuss und verfehlte das Tor dabei nur um Zentimeter.

Grün-Weiss versuchte viel, doch mit zunehmender Zeit schlich so ein wenig Stagnation ein. Den Halbchancen, vornehmlich durch Pestov, Colaki und Hamel fehlte die Gefährlichkeit, was auch so ein wenig der von Orbanke angesprochenen Geschwindigkeit im Spielaufbau geschuldet war. Trotzdem kam Ahrensfelde zum Ausgleich und der war auch verdient. Patrick Hamel wurde auf der linken Seite auf die Reise geschickt. Mit viel Zug zum Tor und platzierten Schuss verwandelte er am Ende eiskalt (35.).

Zum Wiederanpfiff wechselte Orbanke den schwachen Grünwald aus und brachte mit Marc-Nelson Grzyb mehr Angriffswucht. Die Wirkung zeigte sich nach vier Minuten, doch da war für Grzyb noch der Pfosten im Wege. Sein Kollege Rico Riegel machte es dann genauer. Für einen Eckball aufgerückt, sprang ihm aus dem Gewühl heraus der Ball vor die Füße, den er aus spitzem Winkel reinmachte (50.).

Ahrensfelde hatte jetzt alles im Griff, drückte weiter und brachte Neustadt mit dem 3:1 durch Blenard Colaki endgültig ins Wanken. Colakis Dribbling war genauso sehenswert, wie sein unhaltbarer Schuss, der zur Vorentscheidung einschlug (55.).

Die Folgezeit gehörte den Hausherren, die noch einige klare Möglichkeiten hatten. Doch schlechte Abwehrarbeit begünstigte den Anschlusstreffer durch Kevin Gotthardt, der nun für die Schlussminuten eine Zitterpartie einleitete (86.). Der Ausgleich war absolut möglich. Allein der Kopfball von Kevin Gotthardt in der 88. Minute, den Ahrensfeldes Dominik Vollmer vor dem Einschlagen entschärfte, hätte alle positiven Erträge der Heimelf begraben können. Den Schlusspunkt setzte Blenard Colaki mit einem Offensiv-Blackout. Im Fünfmeterraum ließ er alle Qualitäten vermissen und wartete so lange bis Keeper Wagner Goedert die Kugel unter sich begraben hatte (90.).

„Der Gegner hatte mehr zu gelassen, als wir eigentlich erwarteten. Und das haben wir gerade im ersten Durchgang nicht so richtig nutzen können. Trotz der 3:1-Führung und noch reichlich Chancen bringen wir uns auf unerklärliche Weise durch Unkonzentriertheiten noch einmal in die Bredouille“, zeigte sich Sven Orbanke schon recht kritisch. Neustadts Trainer Stefan Taube konnte sich mit der Niederlage nicht so richtig anfreunden. „Das frühe Tor spielte uns natürlich in die Karten. Dann haben wir im Ansatz gute Möglichkeiten, die oft durch knappe, vielleicht auch fragwürdige Abseitsentscheidungen unterbunden wurden. Schlussendlich müssen wir mit dem schlechten Saisonstart leben.“