Ein wirklich bunter Vormittag des Breitensports

Die Knie schön in die Höhe: Nadine Kundler (Verein Medin) leitete die Erwärmung – für UVG-Maskottchen Kifasi keine leichte Übung. © Foto: Oliver Voigt

Gewinner des Schulwettbewerbs: Mit 78 Zieleinläufern über 1 und 2 km war die Schwedter Erich-Kästner-Grundschule klar am stärksten vertreten. Als Preis gab es T-Shirts von der Märkischen Oderzeitung. © Foto: Hendrik Badmer

Jeder will möglichst der Erste sein: Ganz viele Finger gingen vor dem Start bei der Frage in die Höhe, wer denn den Bambinilauf gewinnen möchte. Dann ging es im Sauseschritt auf die Ein-Kilometer-Distanz. © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Vier Zeitläufe, der Firmen-Staffel-Wettstreit, Walking und Radfahren führten am Oktoberfest-Sonnabend hunderte Sportbegeisterte beim 13. Nationalparklauf zusammen. Der erwies sich erneut als gelungener Mix für alle Leistungs- und Altersansprüche.

Den vierjährigen Taavi Ziebell zierten rote Bäckchen: Gerade hatte er erfolgreich die 25 km lange Familienradtour geschafft. Einige Zeit vor ihm beendete schon der fast 80-jährige Manfred Poller die 5-km-Laufstrecke nach 35 Minuten unter Beifall des Publikums – genau dies war die (altersmäßige) Bandbreite, von welcher der Breitensport-Vormittag auch bei seiner 13. Auflage wieder lebte. Wenn die Veranstalter am Ende mehr als 330 Zieleinläufer registrieren durften, spricht das dafür, dass im zweiten Jahr nach dem Umzug aus dem Criewener Schloss-Areal auch die neue Austragungsstätte am und im Wassersportzentrum in der Oderstadt gut angenommen wurde.

Nachdem die Radfahrer auf ihre gemütliche Familientour geschickt und Nadine vom Verein Medin Dutzende Teilnehmer zur gemeinsamen Erwärmung an der Regattastraße animiert hatte, konnten es die Jüngsten kaum erwarten, durch Bürgermeister Jürgen Polzehls Startpistole auf ihre Ein-Kilometer-Bambinistrecke durch die Schlosswiesensiedlung geschickt zu werden. Sogar etliche Vorschulkinder waren dabei. Constantin Lemke (AK 8) kehrte als Schnellster nach 4:23 min ins Ziel zurück. Als alle da waren, setzte sich das kleine Feld der sieben Nordic-Walker für 7,5 km in Bewegung, ehe mit dem zweiten Firmen-Staffel-Wettlauf der stimmungsmäßige Höhepunkt erreicht war. Erstmals mit drei Wertungen ausgestattet – Frauen, Männer, Mixed – lieferten sich viele der engagierten 21 Quartette einen spannenden Rennverlauf, den zweimal Stadtwerke-Staffeln und bei den Mixed-Teams die sportlichen Butting-Vertreter als Sieger beendeten.

Beim „langen Kanten“ des Tages über 15 km fanden sich wie auf der 5-km-Distanz dann so manche Ausdauer-Spezialisten in den Starterfeldern wieder, die zuvor die Staffel mitgelaufen waren. In der nebenstehenden Übersicht sind die Podestplatzierungen noch einmal aufgeführt. Adam Shipijanov aus Schwedt (2 km), Hennes Blechschmidt aus dem Kreis Potsdam-Mittelmark (5 km) und der Gryfinoer Robert Duchowski (15 km) waren Zeitbeste bei den Läufen.

Die Radfahrer kehrten pannenfrei ins Ziel zurück, als die Läufe bereits beendet waren, die Walker waren zwischendurch in Empfang genommen worden. Nebenbei nutzten Sportler und zahlreiche Zuschauer auch die Info-Angebote von MOZ und AOK, die Mitmach-Stationen für die Kinder sowie natürlich die kulinarische Versorgung. Ein schöner Vormittag! Den hatten alle Teilnehmer erneut vielen Organisatoren und fleißigen Helfern, unter anderem Gauß-Gymnasiasten an der Anmeldung, als Streckenposten oder Motivatoren beim Zieleinlauf, sowie den Stadtwerken als sehr spenda-­blem Preisgeber zu verdanken.