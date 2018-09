Erst nach Rückstand Fahrt aufgenommen

Müllrose Die HSG Schlaubetal-Odervorland bleibt auch in ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Handball-Verbandsliga-Saison ohne Punktgewinn. Am Sonnabend verloren die Schlaubetalerinnen in der Pulsnitz-Halle gegen Eintracht Ortrand mit 25:30 (9:17). Mit insgesamt nur neun Spielerinnen und davon noch drei Torhüterinnen reisten die HSG-Frauen zu diesem schweren Auswärtsspiel.

Katarina Niemack und Marianne Schulz hatten sich bereit erklärt, als Feldspieler auszuhelfen. Nach einer weniger guten ersten Hälfte kämpfte sich die HSG in Halbzeit zwei zurück in die Partie, auch wenn die Hypothek bereits deutlich zu groß war, um den Sieg der Hausherrinnen in Gefahr zu bringen. Für die HSG war es die zweite Niederlage in Folge.

Zunächst taten sich die Gäste schwer. Während der SV Eintracht Ortrand in den ersten sechs Minuten gleich drei Mal den Ball hinter Melanie Dahms im Netz unterbringen konnte, brauchten die Schlaubetalerinnen deutlich länger, um ein Tor zu erzielen.

In der siebten Minute erzielte Jasmin Henkelmann dann den ersten Treffer für die Gäste (3:1). Durch drei Tore hintereinander durch Luisa Lehmann blieben die Müllroserinnen bis zur 13. Minute auf Schlagdistanz (6:4). Gegen die gute Abwehr der Südbrandenburgerinnen taten sich die Schlaubetalerinnen jedoch besonders schwer. Kam doch mal eine HSG-Spielerin frei zum Torwurf, scheiterte diese oft an der gegnerischen Torfrau. Trotz gut stehender Abwehr konnten sich die Ortranderinnen durch diese Abschlussschwäche immer weiter absetzen. In der 30. Spielminute erzielte Anne Palwitz durch einen Siebenmeter den Anschlusstreffer zum 15:9. Ortrand erhöhte jedoch durch zwei weitere Tore bis zur Halbzeitpause auf 17:9.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Anika Weber den ersten Treffer für die HSG. Bis zur 38. Minute konnte der Abstand zu Ortrand noch gehalten werden. Viktoria Lampe verkürzte durch ein Tor auf 13:20. Dann erhöhte der Gastgeber aber wieder das Tempo und setzte sich bis zur 45. Minute auf 27:16 ab. Musste man danach das Schlimmste befürchten, zeigten sich die Müllroserinnen dann aber von ihrer kämpferischen Seite.

Dem deutlichen Rückstand zum trotz gingen die Schlaubetalerinnen viel konzentrierter und engagierter ans Werk. Auch die Zielgenauigkeit im Abschluss verbesserten die Gäste um ein Vielfaches, so dass es ihnen gelang, den Rückstand bis zur 60. Minute auf 25:30 zu verkürzen.

Am Sonnabend müssen die HSG-Frauen zum nächsten Auswärtsspiel nach Schwarzheide reisen. Dort treffen sie in der Sporthalle See Campus auf den HV Ruhland/Schwarzheide. Dieser hat seine beiden ersten Spiele ebenfalls deutlich verloren, musste jedoch jeweils auswärts antreten. Für die HSG- Frauen ist es ein bereits sehr wichtiges Spiel, denn im Falle einer erneuten Niederlage würde man dann als Tabellenletzter erst einmal den Anschluss an die anderen Teams verlieren. Von daher wäre es schon wichtig, wenn man zu diesem Spiel mit „voller Kapelle“ anreisen könnte.