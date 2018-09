Schöneicher verlieren beim Aufsteiger

Bert Körber

Potsdam Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt vor einer Woche mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den VfL Pinneberg haben die Drittliga-Volleyballer der TSGL Schöneiche in ihrem ersten Auswärtsspiel beim Regionalliga-Meister und Aufsteiger SC Potsdam eine überraschend deftige 0:3-Niederlage (19:25, 22:25, 21:25) kassiert. Damit stehen sie im brisanten Lokalderby gegen den TKC Wriezen am Samstag in eigener Halle nun schon zusätzlich unter Druck, damit der positive Saisonbeginn sich nach nur drei Spielen nicht bereits wieder ins´s Gegenteil verkehrt.

Obwohl sich die Mannschaft des neuen Schöneicher Trainers Jürgen Treppner vor Spielbeginn sicher voll bewusst war, dass es sich beim Gegner des ersten Auswärtsauftritts der Saison nicht um einen „normalen“ Aufsteiger, sondern durch die Verstärkungen während der Sommerpause eher um einen Meisterschaftskandidaten handelt, agierte das Team um Kapitän Lucas Grofe quasi vom ersten Ballwechsel an ungewöhnlich gehemmt und ließ sich von den Gastgebern bis auf wenige Ausnahmen deren Spiel nahezu aufzwingen. Vor allem die beiden Ex-Schöneicher, Zuspieler Richard Dalbock und Libero Jacob Genzmer, drückten dem Spiel ihren Stempel auf und liefen gegen zur absoluten Höchstform auf.

Treppner versuchte es zwar, mit mehreren Spielerwechseln den Rhythmus der Hausherren irgendwie zu brechen und seine Mannschaft ins Match zurückzubringen, aber auch das funktionierte nur bedingt. „Ich ärgere mich schon ein wenig, dass ich in der Endphase des dritten Satzes nicht noch weiter durchgewechselt habe. Aber so schnell, wie aus einer eigenen 21:20-Führung der 25:21-Satz- und Spielgewinn für die Potsdamer wurde, konnte man ja leider fast nicht mehr reagieren“, erklärte der erfahrene Schöneicher Coach sichtlich enttäuscht. Tatsächlich war es auch recht unverständlich, wie sich sein Team nach einem hohen Rückstand zur Mitte des Durchgangs und einer danach folgenden tollen Aufholjagd anschließend mit mehreren unnötigen Eigenfehlern am Stück um den Lohn dieses eigentlichen mentalen Vorteils brachte.

Nun gilt es in dieser Trainingswoche, diese Pleite so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen, um im mit Spannung erwarteten Ost-Brandenburg-Derby gegen die Männer aus dem Oderbruch die beiden Niederlagen aus der Vorsaison vergessen zu machen und den Blick danach hoffentlich wieder in die obere Tabellenhälfte richten zu können. Auch die Wriezener haben nach dem knappen 3:2-Sieg zum Saisonauftakt in Eimsbüttel eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen die Berliner Preußen-Volleys kassiert. Somit dürfte das ohnehin brisante Duell der beiden besten Volleyball-Teams der Region durch die Tabellensituation einen zusätzlichen Reiz bekommen.