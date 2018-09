Weißwurst-Frühstück zum 30. Geburtstag

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost haben doppelten Grund zur Freude: Nach dem ersten Saisonsieg in der vierten Liga am Sonntag beim ZFC Meuselwitz (3:1) feierte Kapitän Filip Krstic am Montag seinen 30. Geburtstag. Er lud das Team in der Kabine im Friesenstadion zu einem zünftigen Weißwurst-Frühstück ein – mit alkoholfreiem Hefeweizen versteht sich.

Vom Verein bekam er ein kleines Geschenk. Sven Baethge, Geschäftsführer Sport beim FSV Union, sprach die Hoffnung aus, dass Krstic noch lange dem Verein erhalten bleibt und die junge Mannschaft in der Regionalliga weiter gut führt.

Der Jubilar selbst, der am Montagmorgen bereits von seiner Familie beschenkt wurde – seine zweijährige Tochter Mila hat ihm „was Schönes“ gemalt –, freute sich auch über den ersten Regionalliga-Dreier der Saison. „Wir haben sehr gut alsTeam gespielt und prima verteidigt. Die Mannschaft lebt und hat viel Qualität. Das wissen wir alle und sehen das täglich im Training, auch wenn auf dem Platz mal individuelle Fehler passieren“, erklärt der Innenverteidiger. „Den Schwung von Meuselwitz wollen wir nun mitnehmen und am Sonnabend in der Heimpartie gegen Viktoria Berlin wieder auf Sieg spielen.“

Dies dürfte Union-Trainer André Meyer gerne hören. Auch er ist von der Qualität seines Teams überzeugt. „Die Mannschaft, die in der vergangenen Woche vom Umfeld her gefühlt die Pistole auf die Brust gesetzt bekam, hat in Meuselwitz eine überragende Reaktion gezeigt.“ Moral, Leidenschaft und Einsatzwille seien weit größer als bei den Meuselwitzern gewesen. „Der Erfolg fühlt sich gut an, doch am Ende ist es nur ein Sieg“, sagt André Meyer. „Jetzt muss es so weitergehen. Wir wissen, was wir investieren müssen.“

Bemerkenswert waren in der Auswärtspartie unter anderem das dritte Saisontor von Nils Stettin sowie die jeweils zweiten Treffer von Ben Meyer und Luca Schulz sowie der erste Kurzeinsatz von Martin Zurawsky nach monatelanger Verletzungspause. Bujar Sejdija stand erstmals in der Startelf. Verzichten muss Trainer Meyer für vier bis Wochen auf Franz Hausdorf, der sich im Training verletzte.(RH)

ZFC Meuselwitz: Tom Pachulski – Sebastian Albert (46. Paul Grzega), Pierre le Beau, Henrik Ernst, Fabian Raithel – Fabian Stenzel – Rene Weinert, Luca Bürger (72. Tim Bunge), Michael Rudolph (46. Rintaro Yajima) – Andy Trübenbach, Romarjo Hajrulla

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Ingo Wunderlich, Burim Halili, Filip Krstic, Ben Meyer – Cihan Kahraman, Bujar Sejdija, Alexander Wuthe – Luca Schulz (88. Benjámin Pratsler), Andor Bolyki (66. Niklas Thiel) – Nils Stettin (80. Martin Zurawsky)

Tore: 0:1 Ben Meyer (19.), 0:2 Nils Stettin (27.), 1:2 Fabian Stenzel (32./Foulstrafstoß), 1:3 Luca Schulz (81.) – Schiedsrichter: Martin Bärmann (Leipzig) – Zuschauer: 350