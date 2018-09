Starke letzte Aktion

Matthias Braun

Frankfurt (Oder) Durch einen spektakulären Treffer von Kathleen Müller haben die Handball-Frauen des Frankfurter HC praktisch mit dem Schlusspfiff einen 30:29 (15:12)-Erfolg gegen Zweitliga-Absteiger TV Hannover-Badenstedt eingefahren.

Dreizehn Sekunden vor dem Ende hatten die Gäste bei Frankfurter Führung eine Auszeit genommen und anschließend die Torhüterin gegen eine siebente Feldspielerin getauscht. Bereits sechs Sekunden später führte das zum Erfolg und 29:29-Ausgleich. Doch FHC-Torhüterin Ronja Nühse reagierte blitzschnell, warf den Ball zum Mittelkreis, wo die flinke Kathleen Müller bereits lauerte und das Spielgerät nach dem Pfiff vor über 500 begeisterten Zuschauern zum umjubelten Siegtreffer im leeren Gehäuse der Niedersachsen unterbrachte.

Dem frühzeitigen 1:3-Rückstand (5.) liefen die Gastgeberinnen nur in der Anfangsphase etwas hinterher, fanden dann aber besser ins Spiel. Unaufgeregt brachte die 18-jährige Linkshänderin Vanessa Plümer in ihrem ersten Drittliga-Heimspiel nach zwölf Minuten erstmals die Frankfurterinnen in Front. „Es hat sich gut angefühlt und in der ersten Halbzeit haben wir auch gut gespielt“, sagte die Sportschülerin, die mit acht Treffern zur erfolgreichsten Schützin ihres Teams avancierte.

Die ebenso sehenswerte wie umkämpfte und spannende Partie wogte hin und her, beide Mannschaften übernahmen wechselseitig die Führung. Als die Oderstädterinnen nach dem 13:12 von Linksaußen Emilia Heinrich (25.) abermals in Unterzahl agieren mussten, rettete Torhüterin Ronja Nühse ihrem Team gleich mehrfach den Vorsprung. Michéle Dürrwald erhöhte und als die Uhr zur Pause bereits abgelaufen war, verwandelte Saskia Nühse einen letzten direkten Freiwurf zur 15:12 Halbzeitführung.

Die „Jungen Wilden“, wie sich der Leistungsbereich des TV Hannover-Badenstedt nennt, zeigten sich beeindruckt und hätten die Frankfurterinnen in diese Phase ihre Chancen etwas konsequenter genutzt, wäre durchaus ein noch höherer Vorsprung möglich gewesen. Aber auch so sah es nach einem durchdachten Spiel mit einem „Matchplan“ für die Hausherren aus, die beim 19:15 (39.) und 24:20 (47.) bereits mit vier Treffern vorn lagen. Die Gäste steckten nicht auf, kamen wieder heran und nutzten nun vermehrt auftretende Frankfurter Nachlässigkeiten zu Gegenstößen und dem 25:25-Ausgleich (53.).

Immer wieder legte der FHC anschließend vor, immer wieder glichen die Niedersachsen aus. Bis Kathleen Müller zum finalen 30:29 traf. „Am Ende hatten wir ein Tor mehr als der Gegner, aber sicher auch ein bisschen Glück“, freute sich Trainer Wolfgang Pötzsch. „Ich muss beiden Mannschaften gratulieren zu einem tollen Spiel. In der zweiten Halbzeit sind uns viele Fehler unterlaufen, deswegen sind die Gäste wieder rangekommen und es wurde eine ganz knappe Kiste. Aber ich glaube, ganz unverdient ist der Sieg nicht“, war der Coach mit dem Spielausgang nicht unzufrieden.