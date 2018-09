Lichterfelder Schüler lernen kochen

Susan Hasse

Lichterfelde (MOZ) Die Schul-AG der Lichterfelde Grundschule „Topfsalat“ stellt sich in diesem Schuljahr neu auf. Unter dem Motto „Gesunde Ernährung, gesundes Leben“ sollen die Schüler noch mehr Wissen zum Thema Ernährung und Lebensmittel vermittelt bekommen.

Gestartet ist die Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung des Profi-Kochs Mike Sellke bereits im Januar. Der Andrang war dermaßen groß, dass die kleine Übungsküche im Schloss Lichterfelde aus allen Nähten platzte. Statt bislang rund 20 werden daher künftig lediglich 12 Schüler der 5. und 6. Klasse bei der AG mitmachen. „So können wir mehr Wissen und Handwerk vermitteln“, erklärt Mike Sellke, der die Gruppe ehrenamtlich leitet. Sellke kommt vom Fach: er ist Chefkoch im Schloßgut Liebenberg.

Die Auftaktveranstaltung des „Topfsalat“ für dieses Schuljahr fand in „Omas Speisekammer“ in Lichterfelde statt. Dort konnten die 12 Schüler den Köchen der Gaststätte bei der Zubereitung des Essens direkt über die Schultern schauen. Die Köche Rene Schulz und Robert Felau zeigten den Nachwuchsköchen ein paar Tricks beim Schnippeln und Würzen. Der Wirt des Hauses Schulz, der viel mit der Grundschule zusammenarbeitet, lässt die Schüler gern in seine Küche schauen. „Vielleicht ist Nachwuchs dabei“, meint er schmunzelnd. Die Grundschüler für den Beruf Koch zu interessieren, würde auch Sellke freuen.

Die Kinder jedenfalls sind begeistert, viele von ihnen waren noch niemals in einer Profi-Küche. Im Mittelpunkt stand beim „Topfsalat“ am Freitag die hierzulande wenig verbreitete Süßkartoffel: Pommes mit frischem Kräuterdip standen am Ende auf dem Tisch. Immerhin die Hälfte der Schüler kannte die vor allem in Amerika beliebte Knolle. „Sie hat weniger Kohlenhydrate als normale Kartoffeln“, erzählt Sellke. Zudem sei der Vitamin A-Gehalt sehr hoch und sie schmeckt.

Die Kinder sollen das Wissen mit nach Hause nehmen, so Sellke. Und dort auch mal etwas Neues ausprobieren und alte ungesunde Ernährungsgewohnheiten ändern. Wenn Kinder bereits früh über Ernährung Bescheid wissen, seien sie besser vor Übergewicht und Essstörungen gefeit, meint Sellke. Die Arbeitsgemeinschaft leiste daher auch Präventionsarbeit.

Für die nächste Stunde bekommen die Kinder eine Hausaufgabe: Sie sollen an einem Sonnabend ihr Essverhalten notieren und bewerten. Sellke will die Protokolle auswerten und dann über schlechte und gute Ernährungsgewohnheiten sprechen. Es gehe dabei nicht ums Kalorienzählen, so Sellke. Die Kinder sollen vielmehr lernen, welche Lebensmittel besonders wertvoll sind und wie man sich gesund ernährt.