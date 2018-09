Damm für Monate voll gesperrt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Ab Mittwoch wird eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen für die Stadtteile Talsand, Waldrand und Kastanienallee gesperrt. Die Firma Gast aus Gartz beginnt mit der Sanierung des Heinersdorfer Dammes, die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung. Für voraussichtlich neun Monate bleibt die Straße für den Durchfahrtsverkehr gesperrt, die Umleitung erfolgt über die Teichmann-, Seelenbinder-, Luxemburg- und Ehm-Welk-Straße.

Die Erneuerung der Straße ist in drei Bauabschnitte aufgeteilt, damit das Eigenheimgebiet Klein Gallien am Wasserturm, das Turmhotel und die Gaststätte „Athen“ jederzeit erreichbar bleiben. Insgesamt soll der Straßenbau einschließlich begleitender Arbeiten an Bushaltestellen, Zufahrten und dem Geh- und Radweg zur Ehm Welk-Straße bis Juli 2019 fertig sein. Die Bauzeit schließt den Winter 2018/2019 ein, so dass es je nach Witterung aber auch zu Verzögerungen kommen kann.

Die Bauarbeiten beginnen am Mittwoch im Abschnitt zwischen der Teichmann-Straße und der Pflaumenallee, die als Zufahrt zur Gaststätte „Athen“ und zur Kleingartensiedlung am Schwarzen Weg genutzt wird. Der Parkplatz des Turmhotels wird provisorisch über die Pflaumenallee erreichbar bleiben. Voraussichtlich bis Jahresende wird in dem Straßenabschnitt die Regenentwässerung erneuert, teilweise in offene Entwässerungsgräben geführt, die Betonstraße aufgebrochen und recycelt. Die neue Straße wird in Asphalt ausgeführt und geringfügig schmaler als die alte.

Erst wenn voraussichtlich ab 2019 im zweiten Bauabschnitt zwischen der Wasserturm-Zufahrt und der Zufahrt zu Klein Gallien gearbeitet wird, soll die Zufahrt für Hotel und Gaststätte bereits über die fertigen 1. Bauabschnitt führen.