1200 Euro für Chamisso ersungen

Nadja Voigt

Kunersdorf (MOZ) Das Benefizkonzert zugunsten des Chamisso-Museums lockte am Sonnabend rund 70 Gäste in die Kunersdorfer Kirche. „Ein Besucher war eigens von der Insel Sylt angereist“, berichtet Margot Prust vom Kunersdorfer Musenhof, dem künftigen Sitz des Museums.Der Freienwalder Chor „Cantus Gaudia“ mit dem Songpoeten Torsten Riemann lud dabei zu einer musikalischen Reise ein. Diese führte durch alle Genres der menschlichen Gefühle, sorgte für Nachdenklichkeit, Heiterkeit mit seinen emotional, provozierenden, tröstenden und berührenden Liedern. Das eineinhalbstündige Programm mit bekannten Titeln, wie „Über sieben Brücken musst du gehen“, oder „Sagte mal ein großer Dichter“, oder „Wozu sind Kriege da“, verzauberte das Publikum und regte zum Mitsingen an. Eine besondere Überraschung bot Arman Pirkeh, der aus dem Iran stammt und mit seinen Eltern in Bad Freienwalde lebt, mit dem Solotitel „Halleluja“ von Songwriter Leonard Cohen. „Das Publikum war ergriffen“, schildert Margot Prust Eindrücke. Mit Freude teilte der Vorsitzende, Stefan Rohlfs, mit, dass der Förderverein nunmehr 50 Mitglieder hat. Gedankt wurde der ältesten Mitstreiterin, der 96jährigen Else Kühne für ihr jahrelanges Engagement. „Allen Spendern und Mitwirkenden, die uns so großartig unterstützten, sei auf diesem Weg nochmals herzlich gedankt. Wir freuen uns alle auf die gemeinsame Eröffnung des Museums im Frühjahr 2019.“