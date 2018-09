Wenn Sachsen „Feinkost“ sprechen ...

Renate Meliß

Bernau Uwe Steimle ist Kabarettist, Schauspieler und Dresdner. Und er sorgte in der Bernauer Stadthalle in bestem Sächsisch für einen Lacher nach dem anderen.

Er war noch nicht ganz auf der Bühne, als schon „Uwe-Uwe-Rufe“ laut wurden. Und dann stand er auf der Bühne – Steimle, bekannt aus dem MDR und als Polizeiruf-Kommissar, ist seit 30 Jahren auch in Sachen Kabarett unterwegs. Und so nahm er in einem Rundumschlag aktuelle und gewesene Politiker aufs sächsische Korn. Schließlich gäbe es heute zwischen Kabarett und Kabinett keinen so großen Unterschied mehr.

„Was sei das bitte für ein Zustand, wenn ein Geheimdienst-Chef seine Geheimnisse offenlegen soll?“, wettert er los. Über die Soforthilfe für deutsche Bauern sollte ja auch schon im August entschieden werden – deswegen ja Soforthilfe. Schließlich wurde dann aber gesagt, es gäbe aber eine hervorragende Weinlese in diesem Jahr. „Also wenn’s schon nischt zu fressen gibt, dann könne mer sich wenigstens besaufen!“ Und überhaupt, was sei das für ein Land, in dem die Verteidigungsministerin mehr Kinder habe als einsatzfähige Flugzeuge?

Steimle, in gelbem Shirt, grünen Jacket und schwarzer Hose („Gugge, da hättsch im vorschen Jahr ä gutes Jamaika-Bild abgegebn!“) am Stehtischchen mit einer alten russischen Lava-Lampe von 1980 – noch intakt – erntet Beifall von der ersten Minute an. Beginnend vor 30 Jahren, setzt er sich flugs jenes helle Hütchen auf und gibt den einstigen DDR-Chef E.H. in dessen unverwechselbarer Stimmlage und einen Rückblick auf jene Zeit. Heute sei dass ja kaum anders als einst. „Die Trolle sind überall, mit jedem Wort muss man heute uffpassen!“

„Mir Sachsen sind ja nicht nachtragend – aber mir vergessen o nischt!“ Auch nicht kurz vor der Pause. Was im Saal doch für eine „Demse“ sei – „Demse, wissen Se was das ist? Woanders denken doch Leute, es sei ein Fluss in London.“ Steimle erinnert sich kurz an eine Vorstellung, in der zwei Herren in der ersten Reihe ihn dazu mal leise korrigieren wollten: ,Ach, der meint die Elbe!’ hätten sie gesagt. Aber ich hab das genau gehört – Leute – genau das mein‘ ich. Die wissen nischt und das versuchen sie uns seit 29 Jahren zu erklären!“.

Egal ob als Hobbyornithologe, Günther Zischong oder als E.H. – immer ist es ein Mensch, der im Kabarettisten steckt. Ostalgie als Heimatstunde ist eben „garne fourschbar“. Deshalb lieber schwierig als schmierig. Wo er Recht hat... Und so war dieser Abend kein „Rest off“, sondern beste Feinkost. (mes)