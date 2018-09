Auf Spurensuche im Herbstwald

Matthias Wagner

Eberswalde Zum Herbstanfang lockten der Forstbotanische Garten gemeinsam mit der Stiftung Waldwelten zu einen Familientag in den Wald. Während des zweieinhalbstündigen Rundgangs hatten nicht nur die kleinen Besucher bei Spurensuche und Pflanzenbestimmung ihre helle Freude.

Aus den „Waldfarbspielen zum Herbstanfang“, so das Motto der Veranstaltung, wurden am Sonntagnachmittag eher Wetterkapriolen, denn die bis Freitag noch sommerlichen Temperaturen purzelten am Wochenende munter um mehr als 15 Grad in den Keller – pünktlich zum Herbstanfang. Kein Grund jedoch, für zahlreiche Liebhaber der frischen Luft zum Forstbotanischen Garten zu kommen und gemeinsam mit der Stiftung Waldwelten einen herbstlichen Familientag zu feiern.

Nadja Erdmann von der Stiftung hatte gleich zu Beginn eine Überraschung für die Teilnehmer parat. Die angekündigte Wanderung ging statt durch den Forstbotanischen Garten, geradewegs in den Wald. „Da gibt es immer was zu entdecken, wenn man offene Augen und Ohren hat“, so Erdmann lachend.

Und diese Sinne wurden im Laufe der zirka zweieinhalbstündigen Wanderung ausnehmend geschärft. Natürlich war der Rundgang speziell für Kinder ausgerichtet und widmete sich besonders den Lebensgewohnheiten der heimischen Pflanzen und Tiere. Aber auch die Eltern hatten ihren Spaß.

Gleich zu Beginn stieß die Gruppe auf deutliche Wühlspuren von Wildschweinen. Nadja Erdmann demonstrierte sehr anschaulich, wie die Tiere bei der Nahrungssuche mit ihrer tellerförmigen Nase vorgehen. Anschließend gab es einen kleinen Ausflug in die griechische Mythologie. Anhand des Schicksals der Muttergöttin Demeter, die ihre Tochter Persephone durch eine List für eine bestimmte Zeit des Jahres an den Totengott Hades verlor, beschrieb Erdmann die Entstehung der Jahreszeiten. Das sei natürlich nur eine von vielen möglichen Erklärungen, fügte sie am Ende schmunzelnd hinzu.

So wie Mara (8) und Lotta (10) aus Eberswalde lauschten die Kinder gespannt und aufmerksam den Erzählungen und Erläuterungen. Die beiden Mädchen sind nach eigenen Angaben auch sonst oft im Wald unterwegs. Es gab Tierpfade zu entdecken und Nadja Erdmann erklärte an einem herunter gefallenen Zunderschwamm (Baumpilz), wie die Altvorderen mit Hilfe der pelzigen Unterschicht der Rinde dieses Pilzes, Feuer entfachten.

An anderer Stelle wurden den Erwachsenen Masken aufgesetzt, so dass sie nichts mehr sehen konnten. Auf diese Weise ins Dunkel versetzt, wurden sie von den Kindern zu Bäumen in der unmittelbaren Umgebung geführt, die sie mit den Sinnen, vornehmlich durch tasten und riechen, erkunden sollten. Im Anschluss wurden die Masken an einem gemeinsamen Sammelpunkt abgenommen und die ertasteten Bäume sollten nun wiedergefunden und gezeigt werden. Neben Julia Fleck, die von ihren Töchtern Sophia (5) und Liljana (7) geführt wurde, gelang es aber auch allen anderen ihre Bäume zu zuzuordnen.

Der im Laufe der Wanderung einsetzende Dauerregen machte keinem der Beteiligten etwas aus. Ganz im Gegenteil. Mit wachsender Begeisterung wurden Eichhörnchenkobel gebaut und mit Hilfe von Kienäpfeln und Tannenzapfen Tierspuren bestimmt.

Die Wanderungen des Forstbotanischen Gartens gehen bereits in dieser Woche weiter. Am Freitag um 16 Uhr stehen dann die Herbstfrüchte im besonderen Fokus. Während der etwa zweistündigen Führung erleben Teilnehmer im Forstbotanischen Garten die kulinarische Vielfalt des Herbstes. Informationen zu essbaren Wildpflanzen und Früchten sowie deren Zubereitung werden vermittelt. Was ist dran an sagenumwobenen Pflanzen, welche Geschichte können einheimische und auch fremdländische Gehölze vorweisen, alles dies kommt während der herbstlichen Wanderung zur Sprache.

Die Kosten für die Wanderung betragen 10 Euro, Anmeldung per E-Mail unter info@waldwelten.