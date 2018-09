Heimat im Skizzenblock

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wenn Joachim Grambow das Haus verlässt, dann hat er stets Bleistift und Skizzenblock in der Tasche, um zu malen, was ihm vor die Augen kommt. Jetzt haben es ihm die alten Kirchen der Uckermark angetan. Schon seit längerer Zeit skizziert er immer wieder kleine Dorfkirchen oder mächtige Stadtkirchen bei seinen Touren übers Land. Dutzende Blätter sind mittlerweile entstanden. Die Bleistiftskizzen, die er vor Ort anfertigt, verfeinert er daheim zu detailgenauen Zeichnungen. Jetzt hat er daraus in Kooperation mit der Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung einen Kalender für 2019 gestaltet, der dort ab sofort erhältlich ist. Der Kalender im A3-Format enthält zwölf Motive von Kirchen aus der Uckermark, die teilweise farbig aquarelliert sind. So enthält der Kalender unter anderem Ansichten der Gartzer Stephanskirche, der Katharinenkirche in Schwedt, der Dorfkirche Biesenbrow mit der alten Schule, der Kirchen in Frauenhagen, Felchow, Kerkow, der Dorfkirche Crussow im ursprünglichen Origninalzustand sowie eine historische Ansicht der Kirche Pinnow, als sie noch den Turm trug. „Die Idee dafür kam mir, als ich mal einige meiner Bilder beim Erntefest in Pinnow ausstellte. Eine Besucherin aus Essen wollte unbedingt ein Bild kaufen als Erinnerung an ihre alte Heimat. Ich wollte eigentlich gar nichts verkaufen. Ich habe ihr das Bild geschenkt.“ Das Interesse an uckermärkischen Ansichten brachte den pensionierten Kunstlehrer und passionierten Hobbymaler auf die Idee, einen Kalender daraus zu machen.

Mit der Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung arbeitet Joachim Grambow schon lange zusammen und hat einige Bücher illustriert, unter anderem die Sagen- und Mythenbände „Sagenhaftes Angermünde“ und „Sagenhafte Uckermark“. Zurzeit arbeitet er an Illustrationen für den neuen Band „Sagenhafte Neumark“, das Geschichten und Sagen aus der Region auf der polnischen Seite der Oder zwischen Schwedt und Küstrin sammelt. Zu Weihnachten soll es erscheinen. Auch der Kalender ist eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk. Die Motive sowie weitere Ortsansichten sind auch als Einzelblätter in der Ehm Welk-Buchhandlung erhältlich.