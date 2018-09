Clownsspäße und Tauziehen im Freibad

Eva-Maria Lubisch, Ingo Mikat

Alt Tucheband (Freie Autorin) Ein Herbst- und zwei Kinderfeste zogen am Wochenende viele Menschen auf die Festplätze der Region. So in Alt Tucheband, wo Gemeinde und Vereine den Tag vorbereitet hatten. Der Festplatz an der Feuerwehr erwartete die Gäste mit vielen regionalen Marktständen – mit Obst, Gemüse, Säften, Blumen, Pflanzen, Honig und vielem mehr.

Fröhliche Schausteller sorgten mit ihren schillernden Los- und Schießbuden und ihrem kleinen Karussell für gute Laune. Auf der grün/gelben Hüpfburg war Dauerbetrieb. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr aus Sachsendorf führten unter Anleitung ihrer Jugendwarte Viola Frey und Denise Kowallick einen Löschangriff und eine Gruppenstafette vor.

Im Festzelt, wo der Seniorenverein für Kaffee und Kuchen sorgte, sang sich der „Singende Bauer“ Paul Scherhag solo und im Duett mit dem „Hölschebure“ alias Hans Andreas mit modernen Schlagern sowie rockigen Hits aus DDR Zeiten in die Herzen des Publikums. Die gute Stimmung, auch beim Tanzabend mit DJ Uwe, ermutigte Ortsvorsteher Dieter Pichi dazu, für 2019 das nächste Fest dieser Art anzukündigen.

In Zechin herrschte am Sonntag ein fröhliches, buntes deutsch-polnisches Sprachgewirr. Bei einer vom Verein Oderland-Kids organisierten Feier zum Weltkindertag spielten, bastelten und malten 40 Kinder aus Polen mit deutschen Mädchen und Jungen. Schon seit Jahren pflegt der Verein mit der Partnergrundschule des polnischen Ortes Zabice enge Verbindungen. Ganz im Sinne des Mottos des diesjährigen Weltkindertages, „Kinder brauchen Freiräume“, nutzten die deutschen und polnischen Gäste alle Spielmöglichkeiten des Freibades. Nur zum Baden war es dann doch zu kalt.

Dafür gab es eine Hüpfburg, Büchsenwerfen, Glücksrad, Minigolf – und zum Streicheln lud ein von Anke Zwick mitgebrachtes Kaninchenpaar ein. Den größten Spaß, trotz des Nieselregens, brachte jedoch das Seilziehen. Mit Martin Engel, dem Chefmoderator des Oderland-Camps, als Schiedsrichter zerrten die deutsch-polnisch-männlich-weiblich-gemischten Teams mit aller Kraft an dem dicken Tau – erst nach einigem Hin und Her standen die Sieger fest.

Auch in Neutrebbin war Kinderfest angesagt. Bürgermeister Werner Mielenz hatte zur Begrüßung der Jungen und Mädchen und ihren Eltern auf der Liebesinsel sogar einen Clown mitgebracht. Schon zuvor stürmten Kinder das Wasserrollen-Wander-Becken und die Reitstation des Neutrebbiner Pferdefreunde Vereins. Auch auf der Bungee-Sprung-Anlage und der Hüpfburg war stets Hochbetrieb. Außerdem konnten die Mädchen und Jungen an sich der Bastelstraße beschäftigen. Derweil probierten sich die Geschwister Pia und Paul Schuhmacher begeistert in den Feuerlöschübungen aus, bei denen Niclas Mallow von der Jugendfeuerwehr assistierte.

Für einen Mini-Zoo hatte Schäfer Dirk Schulze mit Unterstützung etlicher Kleintierhalter Schafe, Kaninchen, Enten, Hühner, Gänse, Sittiche und sogar ein Kälbchen aus der Milchviehanlage Neutrebbin zum Festplatz gebracht. Auch auf der Bühne ging es rund. Die Karate-Sportler des SV Grün-Weiß Letschin lieferten rasante Kampfsportübungen ab. Spannend wurde es beim Theaterstück „Spuk in der Uckermark“, vorgetragen vom Kindertheater Stolperdraht aus Schwedt. Bei der Vorbereitung dieses zweiten Kinderfestes hatten viele Vereine und Ehrenamtliche im Ort mitgeholfen. Bürgermeister Werner Mielenz freute sich: „Fröhlich spielende Kinder, dass ist für alle der schönste Lohn.“