Kirchgemeinde geht schnorren

Oliver Schwers

Petershagen (MOZ) Auf dem Fußboden hinter dem Altar liegt die Spitze der Petershagener Dorfkirche. Hier ist sie vorerst sicher. Die Krönung samt Wetterfahne war so morsch geworden, dass sie abgenommen werden musste. Jetzt benötigt die Kirchgemeinde dringend Geld für eine Restaurierung.

So klein die Kirche von Petershagen auch ist, so viele Besonderheiten offenbart sie dem Besucher bei genauerem Hinsehen. Schon von Weitem fällt auf, dass das Bauwerk aus dem Mittelalter offenbar keinen Turm hat. Doch das stimmt nicht. Der Glockenturm wurde einfach in den Dachstuhl des Kirchenschiffes eingebaut. Am Giebel sind die Öffnungen zu sehen. Die Krönung kam auf den First – fertig. Das ist hier in der Region recht selten.

Im Inneren jedoch zeigt sich eine Kanzel, die die Dimension des Kirchenschiffs geradezu sprengen möchte. Ein äußerst wertvolles Stück, gefertigt 1606 für die Berliner Petri-Kirche. Sie soll als Geschenk abmontiert und in Petershagen wieder aufgebaut worden sein. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates weisen Besucher gern darauf hin.

Was dagegen fehlt, ist die alte Grüneberg-Orgel. Seitdem das Instrument während und nach dem Krieg demoliert und später abgetakelt wurde, blieb der Platz auf der Empore leer. Doch die Petershagener erhielten aus dem Westen ein dickes Paket – wieder ein Geschenk. Drinnen war eine kleine Kemper-Orgel aus Lübeck. Die hat nun zuverlässig viele Jahre lang die verblichene große Schwester ersetzt. Allerdings musste das Instrument nun von einer Fachfirma überholt werden. Zur Wiedereinweihung des auch klanglich etwas veränderten Pfeiffenwerks hatte sich die Gemeinde zum Konzert versammelt. Kantor Daniel Debrow machte daraus eine Lehrveranstaltung und erläuterte alle Register. Weil die kleine Orgel vor dem Altarraum steht, können Zuhörer dem Kantor auch zusehen – wieder eine Besonderheit.

Doch die Petershagener müssen schon wieder Geld sammeln. Bei der Dachreparatur nach einem Sturm wackelten die Handwerker an der Kirchenkrönung – und hielten die ganze Konstruktion samt Kugel, Wetterfahne und Kreuz in der Hand. Total morsch. Möglicherweise wäre sie wenig später herabgestürzt. Zur Sicherheit hat sie Susanne Schröder vom Kirchengemeinderat hinter den Altar legen lassen. Beim Kostenvoranschlag von rund 10 000 Euro verschlug es ihr dann aber die Sprache. „Wir müssen jetzt schnorren gehen“, sagt Susanne Schröder. Bei allen Festen und Veranstaltungen hält sie die Hand auf. Vielleicht finden sich auch im Ort ein paar freudige Spender. „Eine größere Gabe erhoffen wir uns vom Kirchenkreis“, so Pastorin Almut Schimkat. „Wenn alles klappt, könnten wir es nächstes Jahr hinbekommen.“ Ob in der Kugel noch eine Besonderheit lauert, kann bislang niemand sagen. Das Rätsel muss der Restaurator lösen.