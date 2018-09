„Subventionen wirken wie Opium“

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Das umstrittene Thema Subventionen diskutierte Hans-Georg von der Marwitz am Freitagabend mit den Besuchern im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde. Ein Thema, das ihn, wie er unumwunden zugab, in seiner Partei einsam dastehen ließe. Denn von der Marwitz, der einen familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieb in Friedersdorf leitet, den er demnächst an seinen Sohn übergeben will, plädiert statt des „Gießkannenprinzips“ für leistungsbezogene Subventionen. Vor allem aber für familiengeführte Unternehmen. „In Märkisch-Oderland gibt es 128 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche“, nannte der CDU-Politiker, der seit 2009 im Bundestag sitzt, konkrete Zahlen. Fast 30 000 Hektar davon würden von 31 landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet, die das Kapital nicht im Landkreis lassen. „Aber 36 Prozent kassieren Subventionen“, rechnete von der Marwitz vor. Deshalb sei eben nicht egal, von wem der Boden bewirtschaftet wird.

Subventionen, von denen aus Brüssel 6,4 Milliarden direkt an die Betriebe beziehungsweise über die Bundesländer verteilt werden, seien zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. Das wiederum liege an der Struktur der Betriebe. „Und deshalb hängen die Landwirte an jedem Hektar.“ Denn je mehr im Eigentum des Betriebes sei, umso mehr Geld fließe. So würden viele Betriebe subventionsorientiert geführt werden. „Das ist wie Opium“, fand von der Marwitz einen Vergleich. „Erst macht es high, dann abhängig und dann zerstört es die Strukturen.“

Der Bundestagsabgeordnete plädierte in der Diskussion mit den Anwesenden im Haus der Naturpflege dafür, das Verständnis vieler Bauern hinsichtlich der Subventionen zu hinterfragen. „Viele sagen, die stehen mir doch zu“, so der Landwirt. Für ihn würden Subventionen dann Sinn machen, wenn sie auch dafür da wären, die Agrarstrukturen vielschichtiger zu gestalten und damit auch jungen Landwirten eine Chance geben. Auch würde dann der durch den Spekulations- und den Subventionsansatz entstehende Druck von den Flächen genommen.

In der an den Vortrag anschließenden Diskussion kam die Sprache auch auf das Thema Massentierhaltung. Dazu sagte von der Marwitz, dass sich aus seiner Sicht auf den öffentlichen Druck hin viel getan habe. Beginnend bei keimabweisenden Baustoffen über Luftfilter bis hin zum Tierwohl. Allerdings, sei das Verhalten in der Bevölkerung nicht dementsprechend, spielte er auf den anhaltend hohen Konsum von billigem und billigstem Fleisch in den Supermärkten an. Auf das Thema Biodiversität angesprochen, plädierte der Politiker dafür, Ausgleichsmaßnahmen in den Dörfern selbst durchzuführen. Generell müsse so viel wie möglich Eigenverantwortung in der Region erhalten werden.