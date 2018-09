Kreativität bis unters Dach

mes

Bernau Eifrig sticheln Besucher beim Trockenfilzen an ihrem hübschen Fliegenpilz. Man möchte etwas Schönes, Selbstgestaltetes zum Herbst haben. Zum Tag der offenen Tür hatte das Freizeithaus „Yellow“, das sich in Trägerschaft der Barnimer Freidenker befindet, eingeladen.

Vis-à-vis ist Kochen und Backen angesagt. Es gibt vegetarische und französische Küche unter Anleitung von Event-Koch Rainer Görling. Auf dem Tisch stehen Gemüsepfanne mit Kürbis, Brokkoli und Äpfeln, eine Zwiebel-Quiche, gefüllte Paprika, Apfelkuchen, Gewürzrisotto und Club-Sandwiches. Da kann man eigentlich kaum dran vorbei gehen, ohne Appetit zu bekommen. Das ganze Haus ist vom Keller bis unters Dach geöffnet – der Kreativität sind bei Keramik, Malen und Zeichnen, bei den Naturkindern, der Holzwerkstatt, beim Nähen oder dem Leseclub in der Bibliothek keine Grenzen gesetzt.

„Es hätten durchaus mehr Besucher da sein können“, zeigt sich Stefanie Lehmann, die gemeinsam mit Diana Kelch das „Yellow“ leitet, etwas enttäuscht. Dabei gibt es hier wirklich mehr als genug Anregungen. Demnächst findet ein Familiennachmittag statt. Am 1. Oktober wird von 16 bis 18 Uhr schon mal an die Weihnachtszeit gedacht. Hier können unter anderem beim Nähen oder in der Keramikwerkstatt kreative Geschenkideen in die Tat umgesetzt werden.

Auch in den Oktoberferien ist im „Yellow“ was los – dann wird das Freizeithaus zur Zeitungsredaktion. Mit Unterstützung eines Journalisten soll eine eigene Yellow-Zeitung produziert werden. Geöffnet ist vom 22. bis 26. Oktober von 9 bis 15 Uhr. Auch ein warmes Mittagessen, Obst und Gemüse sind im Teilnehmerbeitrag von fünf Euro (Geschwister 2,50 Euro) enthalten.(mes)

Anmeldungen bitte unter 03338 7094270 oder yellow@freidenker-barnim.de