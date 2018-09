Wollknäuel auf vier Beinen

Viola Petersson

Chorin (MOZ) Frija heißt der jüngste Nachwuchs auf dem Serwester Hof „Alpakas vom Kloster Chorin“. Gerade mal sechs Tage ist das Junge alt, das, so Inhaberin Ulrike Hennig, ganz nach dem Vater, nach Torres, kommt. Zumindest vom äußeren Erscheinungsbild. Die kleine Stute habe ein braunes Fell. Während Mutter Kira deutlich heller sei. Vor drei Monaten gab es schon mal Nachwuchs auf dem Hof: Nele gebar einen kleinen Hengst, Odin.

Für Kira und Torres ist es bereits das zweite Junge. Die Stute aus dem Vorjahr hat Ulrike Hennig inzwischen abgegeben. Mindestens acht Monate bleiben die Jungen aber auf dem Hof. Die Tragzeit bei Alpakas liegt bei elfeinhalb Monaten. In der Regel kommen die Jungen vormittags auf die Welt, weiß Hennig. Denn: In den Anden, der Heimat der Kleinkamele, müssen die Jungen schnell auf eigenen Beinen stehen, um am Abend weiterziehen zu können. Die Herde von Ulrike Hennig ist mit Frija auf zehn Tiere angewachsen. Die Serwesterin besucht mit den Kleinkamelen Einrichtungen und bietet Wanderungen mit Torres und Co. an.