Letzter Meilenstein

Abgeräumt: Blick auf die Baustelle „Augustiner Tor“. Das alte Rathaus an der Lindenallee ist verschwunden, nur Trümmerreste werden noch sortiert. Die Stadt hat das Grundstück jetzt an die Wohnungsgenossenschaft Schwedt verkauft, die mit dem Bau des Wohnprojekts „Augustiner Tor“ noch 2019 beginnen will. © Foto: Oliver Voigt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Den „letzte Meilenstein in der Vorbereitung“ nennt Matthias Stammert, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt, den besiegelten Kaufvertrag. Der Abriss des alten Rathauses sei bis auf wenig Bauschutt, der noch sortiert werden muss, beendet. Im Oktober wird das Grundstück von der Stadtverwaltung an die Genossenschaft übergeben. Sobald die Baugenehmigung für das „Augustiner Tor“ vorliegt, wird losgelegt. Anfang November wird mit dem Baustart gerechnet. „Die Finanzierung ist gesichert“, sagt Matthias Stammert.

Das an der Stelle des alten Schwedter Rathauses entstehende Wohn- und Geschäftshaus „Augustiner Tor“ wird insgesamt 9,5 Millionen Euro kosten. Gebaut werden zwei neue Wohnhäuser, die im Erdgeschoss miteinander verbunden sind. 57 Wohnungen bietet die Genossenschaft nach Fertigstellung an der Lindenallee/Ecke Bahnhofstraße an: 2- bis 4-Raum-Wohnungen mit 50 bis 100 Quadratmeter Wohnfläche und Warmmieten um die 500 bis 1000 Euro. Das sind Quadratmeterpreise von 8,50 Euro.

Voraussichtlich im Spätherbst 2020 sollen die Mieter in das Haus in City-Lage einziehen können. Alle Wohnungen werden mit Fußbodenheizung und einige mit zwei Balkonen ausgestattet sein sowie mit Aufzügen. Es gibt auch Dachterrassen und amerikanische, also zum Wohnbereich hin offene Küchen. Die Fenster erhalten zum Lärmschutz an der Lindenallee eine Dreifachverglasung. Über die Installation von smart-home-fähigen Schaltern und Geräten denkt die Wobag nach.

In der Tiefgarage entstehen 50 Stellplätze für die neuen Mieter. Die avisierten Carports im Innenhof werden allerdings erst später gebaut, Auf dem geplanten Standort stehen noch Garagen. Der Garagenverein hat dort nach vorliegenden Informationen bis zum Jahr 2020 Nutzungsrecht.

Größter Mieter im neuen Haus wird die VR-Bank Uecker-Randow. Sie will den einzigen Gewerberaum im Neubau „Augustiner Tor“ beziehen. Die Genossenschaftsbank wird dann aus ihrer bisherigen Filiale im sogenannten Kompaktbau am Platz der Befreiung in Schwedt ausziehen. Die Genossenschaftliche Finanzgruppe Volksbank Raiffeisenbanken finanziert laut Wohnungsbaugenossenschaft auch das Bauprojekt. „Das passt“, findet Matthias Stammert.

In das neue City-Haus kehrt auch das Standesamt zurück. Die berühmte Bronzetür des verstorbenen Künstlers Axel Schulz findet im „Augustiner Tor“ wieder ihren Platz.

Das Augustiner Tor grenzte zur Markgrafenzeit die Schlossfreiheit vom übrigen Teil der Lindenallee ab. Heute erinnert lediglich noch der Name der Bushaltestelle an dessen Existenz.

Auch eine neue Lösung für den denkmalgeschützten Gewölbekeller des Alten Rathauses soll es geben. Der Keller der ehemaligen Rathauskantine soll ja vom Abriss verschont werden und an die ehemalige Bebauung erinnern. „Wir wollten diesen Keller nicht ungenutzt stehen lassen und den Fledermäusen übergeben, deshalb nutzen wir diese Räume als Keller für einige Mieter des neuen Hauses“, verrät Matthias Stammert.