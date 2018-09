Ihre Professionalität, seine Kreativität

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) „Die Anspannung steigt“, gibt Regisseur Christian Schmidt unumwunden zu. Am Freitag feiert sein zweites Stück innerhalb nur eines Jahres Premiere. Genau wie sein „Schimmelreiter“ aus dem vergangenen Jahr spielt „Gier. Unterm Birnbaum“ – wie auch im Original von Theodor Fontane – im Oderbruch.

Allerdings zum ersten Mal arbeitet der Regisseur mit seiner Frau zusammen. Mit der Schauspielerin Catherine Stoyan ist er seit 19 Jahren verheiratet. Zur Familie gehören zwei Töchter. Seit 15 Jahren lebt das Ehepaar auch im Oderbruch. Und arbeitet nun dort auch gemeinsam an einem Stück. Sie als die Hauptdarstellerin und er als Regisseur. Überrascht sind beide, wie gut das funktioniert: Die private Ebene verlassen und in das Stück eintauchen. Sie sagt: Es liegt an seiner Fähigkeit, ihr als Schauspielerin den Raum zu lassen, den sie braucht. Er sagt: Es liegt an ihrer Professionalität. Ihrer Genauigkeit und ihrer Geduld.

„Ich lerne sie als Schauspielerin noch einmal ganz neu kennen“, freut sich Christian Schmidt. Beide verbringen gerade ein intensive Zeit miteinander – drehen, proben, an Details feilen. Und begreifen die gemeinsame Arbeit als Geschenk. „Der Probenstand ist sehr gut und ich blicke dem Freitag optimistisch entgegen“, sagt Christian Schmidt am Montag zwischen den Proben in Zollbrücke. Dann feiert sein Stück „Gier. Unterm Birnbaum“ im Theater am Rand in Zollbrücke Premiere. Bis dahin stehen noch jeden Tag Proben an. Früh und Abend. „80 Prozent sind geschafft. Die entscheidenden letzten 20 Prozent kommen nun in dieser Woche“, sagt Christian Schmidt, der als Regisseur alle Fäden in der Hand halten muss. Für Inszenierung, Ton, Licht, Musik, Film und Bühnenbild. Umso dankbarer ist er für sein hochprofessionelles Team. „Es passt einfach mit allen, die beteiligt sind“, sagt Catherine Stoyan. Gemeinsam mit Pascal Lalo wird sie alle Rollen spielen. „Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel Text hatte“, gesteht sie lachend.

Die besondere Konstellation mit ihrem Mann als Regisseur brauche großes Vertrauen, sagt sie. Das haben beide. Ineinander und jeder in seine eigenen Fähigkeiten, scheint es. „Als Schauspieler muss man dem folgen, was der Regisseur will“, weiß die erfahrene Schauspielerin. Und trotzdem müsse und wolle man in der Diskussion bleiben. „Das klappt bei uns erstaunlich gut“, freut sich Catherine Stoyan. „Und er lässt mir genug Raum für meine Phantasie, mein Spiel.“ Besonders motivierend sei es für sie, wenn sein Gesicht anfängt zu leuchten, sagt sie und sucht seinen Blick.

Dass die Zusammenarbeit ein gewisses Risiko barg, dessen waren sich beide bewusst. „Aber es war schon immer mein Traum, beides einmal zu verbinden“, sagt Schmidt, der die Idee zu der Zusammenarbeit hatte. „Ich wollte eine starke Frau. Eine gestandene Frau.“ Seine Frau.

„Gier. Unterm Birnbaum“ feiert am Freitag um 19.30 Uhr Premiere. Dafür und für die Vorstellung am 29. September (19.30) und am 1. Oktober (11 Uhr) sind noch einige wenige Plätze zu haben. Spiel: Catherine Stoyan und Pascal Laló, Musik: Tobias Morgenstern, Regie: Christian Schmidt, Dramaturgie: Helge- Björn Meyer, Bühne: Hannes Hartmann, Kostüme: Clarissa Freiberg, Video: Johannes Plank. Gefördert wird das Stück vom Fonds Darstellende Künste und durch den Landkreis Märkisch-Oderland.