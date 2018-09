Nuckelkaries noch immer Problem

Ulf Grieger

. Seelow/Neutrebbin (MOZ) Im Zentrum des heutigen 27. Tages der Zahngesundheit steht die Prophylaxe von Zahnerkrankungen bei Menschen mit Behinderung. Der Zahnärztliche Dienst des Kreises besucht die Förderschulen, um altersgerecht über Zahnpflege und richtige Ernährung aufzuklären.

Der Zahnärztliche Dienst des Landkreises betreut auch die Förderschulen und Integrationseinrichtungen im Landkreis flächendeckend, informiert Leiterin Dolores Salabarria. Dort werden im Rahmen der Gruppenprophylaxe zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt und auf das richtige Putzen und die Bedeutung gesunder Ernährung für die Zahngesundheit hingewiesen. Im Wesentlichen stehen dabei dieselben Handlungsabläufe und Hinweise im Mittelpunkt wie bei den Kindern ohne Handicap. Es wird gemeinsam das richtige Zähneputzen geübt, so dass es in den alltäglichen Ablauf aufgenommen wird.

Kinderzähnen geht es in Brandenburg immer besser. Zwölfjährige kennen Karies und ihre Folgen aus eigenem Erleben kaum, denn 76% von ihnen haben naturgesunde Zähne, heißt es auf der landesweiten Informationsplattform für Prophylaxe im Internet.Vor 25 Jahren lag dieser Anteil nur bei 37%. An diesem Erfolg ist die Brandenburger Gruppenprophylaxe maßgeblich beteiligt. Diese Seite „www.brandenburger-Kinderzähne.de“ empfiehlt der Fachdienst auch allen Eltern.Das ist ein Maßnahmepaket zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, das flächendeckend in Tagespflegestellen, Kitas und Schulen durchgeführt wird.

Zu den Aufgaben, die bei der Prophylaxe angegangen werden, gehört die Bekämpfung der frühkindlichen Karies („Nuckelflaschenkaries“), so die Fachdienstleiterin. Damit bezeichnet man die Auswirkungen von zu langem Nuckeln zuckerhaltiger Getränke auf die Zahngesundheit. Der aktuell immer wieder diskutierten „Kreidezahn-Bildung“ gehöre zwar die Aufmerksamkeit des Fachdienstes. „Aber die Ursachen sind noch nicht so gut erforscht.“, erklärt Dolores Salabarria. Häusliche Maßnahmen zur Zahnpflege und regelmäßige Zahnarztbesuche sind zur Kariesvorbeugung an diesen Zähnen besonders wichtig.

In der Neutrebbiner Zahnarztpraxis ist seit diesem Jahr die Zahnärztin Melanie Mielenz tätig. Sie hat zuvor in einer Wriezener Praxis vor allem Kinder- und Jugendliche behandelt. „Ich habe den Eindruck, dass die Prophylaxe-Maßnahmen einen guten Anklang finden und auch von den Eltern sehr gut angenommen werden.“ Als Zahnärztin habe sie zwar nicht den direkten Draht zum Fachdienst, bekomme aber die Hinweise aus den Reihenuntersuchungen in den Schulen. Auch in der Praxis werde über die richtige Zahnhygiene und das Putzen gesprochen. Ganz wichtig sei, dass die Kinder mit dem ersten Besuch beim Zahnarzt ein Vertrauensverhältnis aufbauen und die Furcht verlieren. „Das ist natürlich individuell ganz unterschiedlich. Aber wenn so ein kleiner Patient zum ersten Mal in die Praxis kommt, dort alle weiß gekleidet sind und es so komisch riecht, dann kann man mit ihm nicht gleich die Behandlung beginnen. Manche kommen erst zwei Mal zu Besuch, können sich alles anschauen und erfragen, ehe das erste Mal der Mund aufgemacht wird und untersucht wird“, berichtet sie von ihren Erfahrungen.