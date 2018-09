Fahrradklima-Test 2018 angelaufen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Wie fahrradfreundlich ist Eberswalde? Radfahrer sind durch den ADFC sowie das Bundesverkehrsministerium aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt zu bewerten. Seit 1. September läuft die Befragung. Der Test helfe, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen.

Fahrradfreundlichkeit sei ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität, sagt Baudezernentin Anne Fellner. Eberswalde habe in den vergangenen Jahren eine Menge getan. Allein 2016/17 wurden in der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen rund fünf Kilometer Schutzstreifen und Radwege als Netzlückenschlüsse entlang der Hauptstraßen errichtet. „Jetzt geht es um die Frage: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgern an?“

Offenkundig nicht bzw. nicht bei allen. Bekanntlich hat sich in Eberswalde eine Bürgerinitiative gegründet, die BI „Radwege“, die ein Bürgerbegehren anstrebt. Dies mit dem Ziel, die Schutzstreifen in der Heegermühler Straße abzuschaffen und wieder die ursprüngliche Verkehrsführung herzustellen. Dafür hat die Initiative gerade eine Liste mit 4336 Unterschriften im Rathaus abgegeben.

Auch die Ortsgruppe des ADFC, die sich unlängst gegründet hat, befasste sich auf ihrem jüngsten Treffen mit dem Thema Fahrradfreundlichkeit, vor allem aber mit gesetzlichen Aspekten. Wo dürfen, wo müssen Pedalritter fahren? Marcel Kerlikofsky, Leiter der Straßenverkehrsbehörde beim Landkreis Barnim, informierte. Sowohl unter Rad- als auch unter Autofahrern gebe es zum Teil eine Unsicherheit, erklärte Christian Wappler, Sprecher der Gruppe. Zumal auch das „Sicherheitsempfinden der Pedaleure unterschiedlich“ sei. Weshalb es, sofern möglich, eine Wahloption geben sollte. In jedem Fall ginge es um ein „gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmer“. Die Gruppe regt überdies an, die Regeln der Benutzungspflicht „viel besser zu kommunizieren“ und die Radwege zu überprüfen.

2016 schnitt Eberswalde beim Test mit einer 3,8 (auf einer Skala von 1 bis 6) ab. Die Befragung erfolgt online auf www.fahrradklima-test.de.(vp)