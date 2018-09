Luthers Murmelspiel als Vorbild

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Wie ein Museum der Zukunft aussehen kann, erklärte Andreas Haase vom „Studio Neue Museen“ bei der dritten Begleitdiskussion zur Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“. Besonderes Augenmerk legte er dabei darauf, auch Kinder- und Jugendliche für einen Museumsbesuch zu begeistern. Haase hat in Mansfeld ein Luther-Museum eingerichtet. Der Reformator, geboren in Eisleben, verlebte in Mansfeld seine Kindheit. Diese Zeit kann man Museum nachvollziehen. Und das, obwohl es nur sehr wenige Fundstücke gibt. Man habe ein paar Knochen von Tieren gefunden, die die Familie wahrscheinlich gegessen hatte, berichtet Haase. Außerdem einige Tonkugeln, „Luthers Murmeln“. Murmeln können die Kinder in dem Museum mittlerweile selbst formen und brennen, richtige Murmelmeisterschaften sollen ausgespielt werden. Die gefundenen Knochen werden bildlich zu ganzen Tieren ergänzt, so dass man erfährt, was bei Luthers auf den Tisch kam. Abbildungen von Fossilien, die man beim Blick in 80 mal 80 Zentimeter schmale Schächte entdeckt, erinnern an den Bergbau zu Zeiten Martin Luthers. Sein Vater war Hüttenmeister im Mansfelder Kupferschieferbergbau.

Im dem Museumsneubau benachbarten Elternhaus Luthers gibt es keine dinglichen Ausstellungsstücke, weil eine permanente Aufsicht des Hauses nicht möglich ist. Dafür haben die Museumsmacher einen interaktiven Tisch installiert. Der wird auf Knopfdruck gedeckt, entweder so, wie es im Alltag geschah, als Festtafel oder als Tisch in der Fastenzeit.

Interaktiv und abwechslungsreich, so das Fazit, muss ein neues Museum sein, wenn es auch junges Publikum anlocken soll. Die aktuellen Schauen auf der Burg, neben dem Heimatmuseum, dem Musik- und dem Tabakmuseum gehören eine Plakatausstellung und die Inventurschau dazu, fanden dennoch durchaus den Zuspruch Haases. Man solle nicht kleinreden was man habe, so sein Motto. Auch die Zuhörer wollten sich nicht auf eine qualitative Rangordnung der Beeskower Ausstellungen festlegen. Die Vielfalt mache die Burg aus, alles habe seine Berechtigung, so das Fazit.